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【美食速遞】皇玥將4月4日兒童節訂為「皇玥蝴蝶酥節」　特推6吋大珍寶蝴蝶酥

休閒消費 18:18 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

皇玥將4月4日兒童節訂為「皇玥蝴蝶酥節」，特推6吋大珍寶蝴蝶酥。

由巨星古天樂擔任代言人的香港皇玥，除了享譽盛名的流心奶黃月餅外，皇玥的米芝蓮星級團隊聯同兩位餅藝大師—葉永華大師傅及黎永冠大師傅，將4月4日兒童節訂定為每年一度的「皇玥蝴蝶酥節」，為你提供米芝蓮級的極致滋味及超級精彩優惠。

最新影片推介︰

靚太廚房
【靚太廚房】酒店中菜廳翻新重開大玩環保概念　首選本地低碳食材支持可持續發展

團隊憑藉專業技術去鑽研及改良配方，調整蝴蝶酥大小及口感，以突顯蝴蝶酥的酥香鬆脆。皇玥的星級團隊，精選來自世界各地頂級材料，糅合工藝與創意，特選頂級的天然牛油，牛油香味自然濃郁，質感綿滑細緻。加上選用頂級小麥粉，匠心秘製出色澤金黃、口感酥脆、牛油香味比一般蝴蝶酥，更香濃的蝴蝶酥。 

此外，皇玥藉著「蝴蝶酥節」，推出達約6吋的珍寶蝴蝶酥，讓食客重溫巨型蝴蝶酥的獨特魅力。皇玥的珍寶蝴蝶酥，比普通的蝴蝶酥大 5 倍，絕對是蝴蝶酥界的巨無霸。

凡於本月於皇玥門店，購買任何餅食產品淨額滿$300，可享蝴蝶酥精裝禮盒一盒 (價值 $138)。淨額滿$1,000，額外可享珍寶蝴蝶酥禮盒一盒 (價值$168)，數量有限，送完即止。 

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責任編輯︰陳珈希

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