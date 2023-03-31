【47人初選案】趙家賢斥戴耀廷似「民主派全港唯一領導人」　未就否決預算案有共識便寫煽動性文章

▲ 控方證人趙家賢(右)今續於初選案中作供。資料圖片

民主派初選案今(31日)續審，控方向趙家賢展示戴耀廷撰寫的文章，內文提及民主派明言若能成功取得過半議席便會否決財政預算案。趙稱於庭上首次閱讀該文時感到「好火滾」，並炮轟戴未處理好協調的共識，便如「民主派全港唯一領導人」般聲言民主派會如何行動是自負和不負責任。趙又批評戴在協調期間撰寫「咁煽動性同好似預言家」的文章。趙直言若事前知道戴的文章言論，民動便不會承辦初選，承認自己欠缺盡職審查責任。

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控方下午向趙家賢展示戴耀廷於2020年4月在《蘋果日報》發表的「香港攬炒大對決」文章，其中提及「民主派明言若能成功，在明年就會否決財政預算案」、「民主派的策略是以攬炒去迫使中共及特區政府就『反送中』所提出的五大訴求作讓步」。

趙指沒讀過文章，今於庭上首次閱讀相關段落時「我係好火滾」，並炮轟戴「完全自負」、「不負責任」，未處理好所有人的共識時，便像是「民主派全港唯一領導人」般，聲言民主派會如何行動。

趙表示，直至文章發表時，戴在各區協調會議曾提出戴本人及民間的建議，即運用否決權否決預算案。趙稱以其認知，協調時傳統民主派「好有疑問」，仍在討論當中。趙稱，戴的整段訊息中根本沒有獲得任何清晰明確的授權，批評戴在協調期間撰寫一些「咁煽動性同好似預言家」的文章。

趙承認欠缺盡職審查的責任，深信若有細讀戴的文章，民動就不會承辦初選。趙續稱，其初選的初心是希望協助民主派取得立法會過半議席，藉以推動民主派倡議利民惠港政策，同時要求政府回應五大訴求，而非如戴般以「攬炒」迫使中共及特區讓步。趙稱，應該透過議會架構於現行機制反映民意，但戴明顯已很躁動地透過民主派參選取得過半議席，「同中央同政府頂到行」。

法官問及趙在2020年時有否看《蘋果日報》，趙稱《蘋果》有訂閱制。法官稱趙可從報攤買，趙解釋自己行政事務繁重，不會看畢所有文章。

聆訊周一（3日）續。

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記者：陳曉欣