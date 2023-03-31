【食用安全】女子食酸菜魚咬到戒指　以為被求婚真相超尷尬

▲ 台灣一名女子日前與朋友食酸菜魚，意外咬到戒指，誤以為被求婚。

外出用膳食到戒指，莫非是電視劇情節發生在真實？台灣一名女子日前與朋友，在台北市信義區一間餐廳食酸菜魚，途中意外咬到戒指，令在場眾人以為要上演求婚的浪漫場景，及後才知道是一場烏龍。

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近日一段影片在網上瘋傳，事緣一名女子周一（3月27日）在一間酸菜魚餐廳與友人用膳期間，意外咬到一顆相當堅硬的東西，其後定晴一看發現是戒指，令眾人驚訝不已，拍片者更向女子表示：

誰要跟妳求婚？怎麼裡面會有戒指，這是驚喜嗎？

而女子也開玩笑道：「我吃到誰的戒指？」店員其後不斷致歉，更向食客一行人表示可為他們換上新的食物。

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餐廳之後回應事件，指應該是店員在處理餐點時，不小心把戒指掉進食物之中，在發現事件當下，已為他們更換食物，並作全單免費，也會做好補償，包括賠償食客後續醫療費用等。而台北市衛生局亦表示，將派人前往餐廳進行稽查。

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責任編輯：羅嘉欣