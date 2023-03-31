【謝師宴優惠】6大酒店謝師宴套餐推介　豐富自助餐+免費佈置+泊車車位

▲ 踏入畢業季，TOPick為你推介6大謝師宴酒店。

同學仔畢業在即，想和老師、同學共享畢業喜悅及留下難忘回憶，舉辦Grad Din是一個最佳慶祝選擇。TOPick為你推介本港6大性價比高的酒店謝師宴套餐。

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1) 百樂酒店

▲ 自助餐。 (圖片來源: klook網頁)

坐落尖沙咀心臟地帶，加上交通便捷及鄰近大型購物商場，同學仔可以把握最後一刻裝扮才出席謝師宴。酒店提供謝師宴自助午餐及自助晚餐，人均最平$308起。

謝師宴自助午餐 【了解菜單】 時間 11:30am – 2:30pm 價錢 每位HK$308 (另收加一，即HK$339)

謝師宴自助晚餐【了解菜單】 時間 6:30pm – 9:30pm 價錢 每位HK$568（另收加一，即 HK$625）

套餐包括

獨立使用貴賓廳2小時 (午餐) 和2.5小時 (晚餐)

席間2小時 (午餐) 或2.5小時 (晚餐) 無限供應食物

迎賓雜果賓治

3磅鮮果忌廉蛋糕乙個 (包括學校名稱)

每25位可享1位免費

免費贊助酒店餐飲禮券 (以每60位計算)

免費使用影視器材及流動投影機設施

免費使用音響設備及2支無線咪

額外每位加HK$30享無限添飲汽水及橙汁2.5小時 (額外每小時每位HK$10)

優惠詳情

有效日期: 2023年3月31日至2023年11月30日

最少需預訂45位方可享用優惠，最多200位。了解更多 【按此】

香港百樂酒店

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61 – 65號

查詢或預訂：(852) 2731 2110 或 電郵bqt.phhk@parkhotelgroup.com

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2) 帝苑酒店

▲ 尖沙咀帝苑酒店。(圖片來源:www.rghk.com.hk網頁)

坐落尖沙咀東，交通便利，酒店設計典雅大方，更提供VR體驗即時參觀帝苑廳【按此】。酒店提供謝師宴自助餐Menu A及Menu B，人均最平HK$518。

謝師宴自助餐 Menu A 【了解菜單】 價錢 星期一至四:每位淨價HK$518 星期五至日: 每位淨價HK$568

謝師宴自助餐 Menu B【了解菜單】 價錢 星期一至四:每位淨價HK$568 星期五至日: 每位淨價HK$618

套餐包括

每位賓客席前贈送無酒精雜果賓治乙杯。

校長及副校長可免收費（最多兩位）。

3小時席間無限量供應汽水及凍橙汁。

免費提供邀請柬給老師們。

宴會廳內紅色佈版佈置與金色文字 (最多可寫上二十個中文字或五十個英文字母) 或 宴會廳內紅色佈版佈置與校徽(一個)

奉送雅苑座咖啡室雙人自助午餐券乙張作為抽獎獎品。

活動期間免費代客泊車服務 (每四十位客人敬送一個車位)。

免費使用投影機、屏幕、抽獎箱和無線麥克風。

優惠詳情

最少需預訂40位方可享用優惠，最多 160位。

了解更多【按此】

尖沙咀帝苑酒店

地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道69號

查詢或預訂： (852) 2721 5215 或 電郵 htlinfo@rghk.com.hk

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3) YMCA 港青酒店

▲ 港青酒店宴會廳。 (圖片來源:Plantoo網頁)

同樣位處尖沙咀心臟地帶，鄰近文化中心、太空館及大型購物中心。酒店設計時尚，而且美觀實用，提供畢業聚餐自助午餐Menu A及B，另有自助晚餐Menu A及B可選，人均最平HK$370起。

畢業聚餐自助午餐Menu A【了解菜單】 價錢 每位HK$320(另收加一，即HK$352)

畢業聚餐自助午餐Menu B【了解菜單】 價錢 每位HK$370 (另收加一，即HK$407)

畢業聚餐自助晚餐Menu A【了解菜單】 價錢 每位HK$420 (另收加一，即HK$462)

畢業聚餐自助晚餐Menu B【了解菜單】 價錢 每位HK$470 (另收加一，即HK$517)

套餐包括

自助午餐: 每位$320*起包括汽水或橙汁兩杯; 自助晚餐由每位$420*起包括汽水或橙汁兩杯。

凡惠顧50位或以上，尊享泊車位 1 個、場地佈置包括席上絲花及全場華麗檯布及椅套、以優惠價每位港幣 50 元*，即可提升至兩小時無限量供應汽水及橙汁、使用投影機及屏幕、使用舞台及音響設備。

凡惠顧180位或以上，可額外尊享: 免費自訂橫額、席前八十杯迎賓雜果賓治及再臨閣雙人自助午餐券作抽獎用。

優惠詳情

有效日期: 2023年5月1日至2023年8月31日

了解更多【按此】

YMCA 港青酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 41 號

查詢或預訂： (852) 2268 7000 或 電郵 room@ymcahk.org.hk

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4) Hotel Icon 唯港薈

▲ Hotel ICON 唯港薈宴會廳。 (圖片來源:Plantoo網頁)

主打一站式個人化佈置服務，酒店以一樓Silverbox宴會廳為謝師宴場地，並設有自助午宴、自助晚宴及西式晚宴可選，人均HK$708起。

自助午宴Menu A 【了解菜單】 價錢 每位HK$708（已包括服務費）

自助午宴Menu B 【了解菜單】 價錢 每位HK$818（已包括服務費）

自助晚宴Menu A 【了解菜單】 價錢 每位HK$708（已包括服務費）

自助晚宴Menu B 【了解菜單】 價錢 每位HK$818（已包括服務費）

西式晚宴Menu A 【了解菜單】 價錢 每位HK$708（已包括服務費）

西式晚宴Menu B 【了解菜單】 價錢 每位HK$818（已包括服務費）

套餐包括

無限高速無線上網

講台連麥克風

投影機及投影屏幕

先進影音設備連兩枝無線麥克風

餐桌及迎賓鮮花佈置

自訂佈景版設計

凡預訂全場Silverbox宴會廳更可享額外三小時即影即有自拍照相機服務

以優惠價每位港幣50元升級享用無限量供應Häagen-Dazs雪糕

優惠詳情

預訂人數最少為100位 (半場宴會) 或180位(全場宴會)

了解更多【按此】

Hotel ICON 唯港薈

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道 17 號

查詢或預訂：(852) 3400 1000 或電郵 info@hotel-icon.com

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5) 柏寧酒店

▲ 柏寧酒店宴會廳。 (圖片來源: 柏寧酒店官網)

位於銅鑼灣心臟地帶，距離地鐵站數分鐘路程，交通方便。主打合時尚風格與藝術元素，宴會廳位於頂樓可俯瞰維多利亞公園及海港景色。酒店提供謝師宴自助餐優惠，人均最平HK$580起。

謝師宴自助餐【了解菜單】 價錢 星期一至四: 每位HK$580（另收加一，即HK$638） 星期五至日及公眾假期: 每位HK$630（另收加一，即HK$693）

套餐包括

凡惠顧滿50人或以上:每位2小時無限量供應汽水及橙汁、全場席上精美擺設  免費提供全場桌布及椅套佈置、免費提供液晶投影機及無線咪兩枝

凡惠顧滿80人或以上: PLAYT 雙人自助午餐餐券乙張、基本背板及免費提供標準中文或英文禮堂掛字 (只適用於柏寧宴會廳或維港溫沙廳之晚宴) 、凡惠顧滿80人或以上，共兩位賓客免費;凡惠顧滿120人或以上，共三位賓客免費 ;凡惠顧滿150人或以上，共四位賓客免費

優惠詳情

有效日期: 2023年5月1日至9月30日

預訂人數最少為50位

了解更多【按此】

銅鑼灣柏寧酒店

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

查詢或預訂：(+852) 2839 3332 或電郵events@parklane.com.hk

6) 歷山酒店

▲ 宴會廳。 (圖片來源: 歷山酒店官網)

位於港島北角臨海地段，以維多利亞時期的經典歐式宮廷風格為主要設計，金碧輝煌。酒店設有謝師宴西式自助午餐、自助晚餐，人均最平HK$438起。另外，亦提供幼稚園及小學謝師宴套餐，人均最平HK$408起。

西式自助午餐Menu A 【了解菜單】 價錢 每位HK$438（另收加一，即HK$482）

西式自助午餐Menu B 【了解菜單】 價錢 每位HK$488（另收加一，即HK$537）

西式自助晚餐Menu A 【了解菜單】 價錢 每位HK$588（另收加一，即HK$647）

西式自助晚餐Menu B 【了解菜單】 價錢 每位HK$658（另收加一，即HK$724）

幼稚園及小學謝師宴

自助午宴Menu A 【了解菜單】 價錢 成人每位HK$408（另收加一，即HK$449） 小童每位HK$308（另收加一，即HK$339）

自助午宴Menu B 【了解菜單】 價錢 成人每位HK$458（另收加一，即HK$504） 小童每位HK$358（另收加一，即HK$394）

套餐包括

全場華麗桌布及椅套

全場席上及迎賓桌絲花擺設

免費使用場內影音設備

每位餐前雜果賓治乙杯

無限量汽水及橙汁供應(晚宴三小時，午宴兩小時)

使用抽獎箱及背景音樂

5席/ 60人或以上: 20套精美請柬 (不包括内文印刷); 10席/ 120人或以上:40套精美請柬 (不包括内文印刷); 15席或180人或以上:60套精美請柬 (不包括内文印刷)

10席/ 120人或以上 及 15席或180人或以上享有背景佈置連學校名字(英文)

5席/ 60人或以上享有: 酒店下午茶餐飲劵(兩位用) 作抽獎之用; 10席/ 120人或以上: 酒店自助午餐餐飲劵(兩位用) 作抽獎之用; 15席或180人或以上: 酒店自助晚餐餐飲劵(兩位用) 作抽獎之用

5席/ 60人或以上: 3磅鮮果忌廉蛋糕; 10席/ 120人或以上:6磅鮮果忌廉蛋糕; 15席或180人或以上: 9磅鮮果忌廉蛋糕

5席/ 60人或以上:1個免費泊車車位; 10席/ 120人或以上:2個免費泊車車位; 15席或180人或以上: 3個免費泊車車位

優惠詳情

有效日期: 2023年5月1日至8月31日

預訂人數最少為60位。

了解更多【按此】

歷山酒店

地址：香港北角城市花園道 32號（港鐵炮台山站 B 出口）

查詢或預訂：(852) 3893 2879 或 電郵catering@hotelalexandrahk.com

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責任編緝：張懿慧