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【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請

政治 19:17 2023/03/31

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立法會法案委員會今日下午審議修訂法律執業者條例。（關景騰攝）

立法會法案委員會今日下午審議修訂法律執業者條例，限制海外律師參與國安案。會議進行大約一個半小時便進入逐項審議階段。

對於當局建議加入「申請前甄別程序」，即海外律師向法庭申請參與案件前，要先取得行政長官發出的「准許進行申請通知書」，法律政策專員梅基發表示，是為了避免「有心人士」重複申請。

不過，新思維狄志遠質疑，行政長官甄別缺乏客觀準則，擔心會否因人而異、因時而變，又認為申請程序重複。梅基發解釋，甄別程序是初步判斷，不要讓沒有足夠理由的申請提交至法庭，因法庭資源珍貴，所以由特首考慮是否發出「准許進行申請通知書」。其後進入法庭程序後，法院便會要求行政長官正式根據國安法發出證明書，以認定該申請是否屬於例外情況，行政長官證明書便是最終判斷。

經民聯梁美芬關注，行政長官能否讓國安委協助甄別，梅基發認為，「我不能代行政長官回應」，但目前提出的條文無規定、亦不適合規定行政長官應採取哪個機構及人士的意見，他強調，行政長官擁有酌情權。

選委界議員江玉歡則擔心國安定義不清晰，她舉例，若外國公司賣電腦予本港政府機構，但當中交易出現糾紛需要打官司的話，所涉情況是否屬於國安性質。

梅基發承認，確實較難判斷某些情況，是否涉及國家安全，強調需要根據具體情況及相關問題所帶來的影響作出判斷。

法案委員會商定，將在立法會網站登載公告，邀請公眾就修例草案提交意見書。委員可請關注條例草案者，應法案委員會在立法會網站發出的邀請，在限期（2023年4月6日下午5時）前，通過網站提交意見書。 秘書處會將接獲的意見書送交委員參閱，並轉交政府當局以作回應。

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記者：關景騰

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