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【入禀索償】癌漢術後抽痰亡死於不幸　遺產管理人入禀向醫管局索償

社會 19:37 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

6旬漢手術後亡，家屬入稟區域法院向醫管局索償。資料圖片

61歲吊機操作員疑於2018年間因舌癌復發於屯門醫院進行手術後，由學護抽痰後心跳停頓，3周後因缺氧性腦部損傷死亡。死因庭早前裁定死者死於不幸，死者的遺產管理人入禀區域法院向醫院管理局索償。入禀狀指，死者遭受的致命傷害是由屯門醫院對死者的治療等造成，當中亦涉及疏忽及違反職責。入禀狀未有列明索償金額。

原告陳中蘋，為死者湯權的遺產管理人；答辯人為醫院管理局。

入禀狀指，死者湯權於2018年7月23日至8月15日，在屯門醫院接受治療期間，因醫院職員的疏忽及或違反職責導致死亡。原告代表死者向答辯人索償，入禀狀未有列明索償金額。

資料顯示，死者湯權，終年61歲，生前為吊機操作員，於2018年7月23日因舌癌復發，於屯門醫院進行手術。及至8月4日，由學護於死者喉嚨造口的喉管抽痰，其間死者心跳停頓，昏迷約半小時。死者於深切治療部被發現有腦水腫，經搶救後於8月25日因缺氧性腦部損傷不治。

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記者：梁錦麟

公立醫院 癌症 遺產管理 損傷 手術 治療 屯門醫院 舌癌 屯門

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