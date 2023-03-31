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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【自費疫苗】自費疫苗接種暫只有復必泰二價疫苗選擇　一針索價逾千元

社會 20:02 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

政府今(31日)公布，因應聯合科學委員會的最新暫擬共識建議，如非優先群組市民，如4月20日起需接種加強劑，亦即第四針以上疫苗，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種。屬於優先組別的市民，包括年屆50歲或以上的人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦、及醫護人員，可在2023年內免費接種額外的加強劑。

隨著科興及復必泰疫苗於去年年底，註冊為《藥劑業及毒藥規例》，政府開放予私家醫院及醫療機構詮行新冠疫苗自費疫苗接種。由於政府其後表示，1月16日起非香港居民將一律不獲提供免費接種，非香港居民需自費接種新冠疫苗。換言之，目前不少參與自費疫苗接種的均是非香港人。

不少私家醫院及私營醫療機構瞄準內地市場，推出自費復必泰二價疫苗接種。TOPick翻查資料顯示，大部分私家醫院及機構的自費疫苗價格，均與年初推出計劃時相約。其中港安醫院1-3人同行，每位收費2300元，4-6人同行，每位收費1800元、中大醫院則收費1600元。私營醫療機構全仁醫務中心，一人同行收費2,500元，六人同行則收費1,680元。

有提供自費疫苗接種的尚至醫療集團醫務總監郭寶賢表示，目前只是提供自費復必泰二價疫苗接種，至於日後是否會提供科興自費疫苗，就需要與藥廠及供應商商討。

至於營運疫苗接種中心的翹康醫務中心顧問梁國齡則表示，近月疫苗接種中心的接種率已下降，目前只維持黃大仙一間中心提供服務，相信隨著科委會的最新建議，不少健康的成年人因無健康的需要，亦不會自費接種加強針，不過就呼籲有長期疾病等優先群組人士，如未曾或接種足夠針數的疫苗，均應盡快接種疫苗。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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