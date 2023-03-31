【學生人口下降】蔡若蓮：正積極研究調整「叩門位」安排　已諮詢家校會意見

▲ 教育局局長蔡若蓮表示，現正積極研究調整叩門位安排。（資料圖片）

學生人口持續下，教育局推算，2029年6歲及12歲學齡人口分別減至5萬人及6萬人。本身是小學校長的教育界立法會議員朱國強促請教育局以行政指令，要求學校減收叩門位（候補學位），避免助長學位「音樂椅」效應。教育局局長蔡若蓮表示，已聽到業界意見，現正積極研究調整叩門位安排。

立法會事務委員會會議將今日（31日）討論因應學生人口變化的公營中小學學位規劃，應對未來學齡人口的「結構性」下跌。教育局日前向立法會提交文件，提到現屆政府不會按原定計劃於2026/27學年前，將早年減派的中一每班派位人數還原至34人（「復位」）。

朱國強認為，當局除了暫緩復位外，並無其他有效方法應對學齡人口下降，他及多位校長均對此感到失望。朱國強指出，教育局政策不鼓勵學生留級，問及為何當局仍然容許學校動用「留級位」取錄叩門生，「中小學派位滿意程度創歷史新高，點解仲要容許有咁多叩門位，助長音樂椅效應呢？」形容減少叩門位數目，是最有效、亦毋須動用資源的方法，要求當局以行政指令要求學校減收叩門位。

蔡若蓮回應指，叩門位政策原意是讓學校有彈性安排，先滿足學生的留級需要，再讓家長有彈性選擇更合適子女的學校。她表示，政府已聽到業界意見，現正積極研究叩門安排，並已就此諮詢家校合作事宜委員會有關家長的意見，未來亦會諮詢辦學團體。

議員問到今年9月新學年會有多少間學校要停辦，蔡若蓮稱，會盡快透過向學校發出的開班信，公布今年學校情況。

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責任編輯：馮琪雅