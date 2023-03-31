【親子好去處】合味道紀念館香推兩周年限定活動 推出4款期間限定湯底12款配料

▲ 大杯麵

合味道紀念館（紀念館）踏入兩周年，特別推出2周年限定企劃，由即日起限時一個月，在「我的合味道工作坊」中會提供雙倍湯底及配料選擇，從現有的4款湯底及12款配料增至多達8款湯底24款配料，當中包括從未於合味道中現身的蘋果、木瓜等紀念館獨有的清新水果配料，大家可以盡情發揮創意，親手製作世上獨一無二的合味道杯麵，現場更設有清仔及清妹4大打卡位，讓大家零距離觀賞各款配料。

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紀念館全新增設的4款期間限定 湯底包括人氣之選周打蜆湯味、龍蝦湯味、鮮蝦番茄味及叻沙味；配料方面更double新增12款，除了長期被受熱捧的蜆肉加入新配料陣容外，更有一系列清新蔬果之選：洋蔥、炸豆卜、蘑菇、馬鈴薯、番茄、提子、木瓜、蘋果、腰果及甜紅椒，讓大家配搭出口感新奇的配方；喜好辣味的朋友萬勿錯過辣椒圈，製作更惹味的合味道！

此外，清仔更領軍率先創作8款合味道從未出現過的創新口味，包括港人湯水之選番茄薯仔湯口味、清新之選沙律狂人口味、豪華之選芝士龍蝦味、男士們熱愛的食肉獸之選、視覺效果令人震撼的網紅系列等。

「合味道紀念館香港」 地點 ： 尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓 開放時間 ： 上午11時15分至晚上7時15分 逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館） （註：開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。請密切留意網站公布。 如有更改，一概以現場為準。） 票務詳情： 訪客請提前於網上預約工作坊（ https://www.cupnoodlesmuseum.com.hk/ ）。

紀念品店開放予所有人士入場。 工作坊 票價 時間 備註 我的合味道工作坊 $60 30 分鐘 3 歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。 出前一丁工作坊 $120 90 分鐘 參加者的最低身高要求為 110 厘米。活動須 分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必 須購買雙數數量的門票。 穀物麥片工作坊 $60 30 分鐘 參加者須年滿3歲。 福爾摩「清」原創實景解密遊戲 $50 n/a 只限參加紀念館經典工作坊後升級換購。

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責任編輯︰王明芳