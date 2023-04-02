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【傷口處理】小朋友損手爛腳一定要縫針？　醫生講解3種撕裂傷閉合方式

兒童健康 08:00 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

醫生講解小朋友損手爛腳、撞到頭出現撕裂傷如何處理。（i-stock圖片）

小朋友活潑好動，難免會跌倒，損手爛腳、撞到頭像是成長的必經階段，有時傷口太大就需要看醫生，甚至入院處理，究竟縫針是否必要呢？有急診科醫生講解3種撕裂傷閉合方式。

台灣急診科醫生翁梓華近日在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享有關「皮開肉綻—急診室的傷口處理」的資訊，翁醫師提及皮膚撕裂傷一直以來都是急診外科非常常見的問題，像削水果時手滑劃到手、被狗咬、開罐頭不小心被罐頭鋒利邊緣劃到，皮膚撕裂就因而出現。

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面對皮開肉綻的撕裂傷處理是很大的學問，翁醫生跟大家分享急診最常見的3種撕裂傷閉合方式以及適用傷口。

1. 針線縫合（Suture）

這類主要是靠急診醫師「一針一線」的協助病人將傷口縫合起來，急診醫師會根據傷口型態主要分成兩種縫法︰單純間斷縫合（Simple）與間斷垂直褥式外翻縫合法（Vertical Matrix），前者操作簡單，應用範圍廣，適用於皮膚、皮下組織、肌肉、腱膜的縫合，而後者則多適用於較深，表皮不容易對齊的傷口。

2. 傷口黏合膠（Glue）

儘管傷口膠水具有快乾、防水的特性看似好用，然而，由於「急診的傷口大多太髒」同時「傷口不整齊黏合時不容易對齊」，反而讓傷口黏合膠受限在急診的應用受限，像是狗咬等的傷口都不適用，比較常用的臨床場景大多是「小朋友」撞到頭的小撕裂傷會使用到。

3. 傷口釘（Staple）

這是俗稱的「傷口釘書機」，簡單來說，就是只要把傷口消毒完後，將傷口拉平整，直接釘一排就搞定，兼具針線縫合的高度適應性與傷口黏合膠的快速對稱性，是近年來急診醫師的愛用傷口縫合用品之一。

另外，有家長擔心小朋友傷口縫合後要如何照顧才不容易留疤，擔心影響成長。翁醫生指出急診縫合開放性傷口後，疤痕照顧護理就可以由整形外科來協助。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕

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