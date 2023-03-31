【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳

▲ 香港國際七人欖球賽女子隊賽事，紅衫加拿大對藍衫港隊，最終20比5，港隊輸第二場，但獲市民力撐打得「爭氣」。（陳靜儀攝）

一連3日的香港國際七人欖球賽，今日在香港大球場開鑼，今日港隊有3場賽事，更首設女子組賽事，女子港隊今午2時許首戰不敵新西蘭，但無損市民入場支持港隊的氣氛，女子港隊今午近6時第二場面對加拿大隊，開激烈交鋒，最終以「5:20」惜敗。到晚上6時許，大會舉行開幕儀式，有舞龍及歌手鄭欣宜獻唱；保安局局長鄧炳強亦有現身球場，他指場內氣氛很好，希望盛事全部回來。不少外國球迷都表示，今次是繼去年11月後、全面解除防疫措施後的七欖球場，感覺更自在及熱鬧；而不少市民就聲言支持港隊，大讚女子隊「爭氣」。

女隊第二場對戰加拿大隊，開局10分鐘守住防綫，令加拿大隊未取得太多優勢，雙方比分維持在「10:0」（加拿大：香港）。開局第12分鐘，在加拿大嚴密的防守下，港女隊由謝詠翹撲進第一球，觀眾紛紛站起爆發出熱烈的歡呼聲，比分來到「10:5」。隨著比賽逐漸推進，女隊優勢逐漸減弱，令加拿大隊連得2球，最終以「5:20」敗陣。

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首日最後一場賽事，稍後晚上8時33分將有男子港隊在B組首場賽事對法國隊，港將禾獲特、姚錦成等落場激戰。

七欖開幕式於傍晚舉行，現場有舞龍表演，三條金龍繞行綠茵球場。「Hello Hong Kong」巨型氣球綁在龍頭，繞場時引發觀眾歡呼，不少人拿出手機影相。歌手鄭欣宜獲邀到場獻唱兩曲，為賽事注入活力，賽場上空燃放的煙火再次引發觀眾歡呼。

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前來觀賽的歐先生表示，覺得今日的比賽十分精彩，下午女隊2場比賽雖然惜敗但發揮出了正常水平，阿軒更直言女隊「爭氣」。兩人表示，去年11月疫後復常第一場「七欖」亦有來觀賽，與上次相比，此次徹底解除各項防疫措施令現場的氣氛更好，與去年相比，今年在賽場的觀賽的外國人也更加多了，他們表示會期待今晚八點半港隊男子組對戰法國的比賽。

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來自斐濟的Prathna（左）和她的朋友們表示，去年因為疫情限制，自己沒能親自來到香港為斐濟隊加油助威，今年取消了旅遊限制，自己專程和朋友們來到香港觀賽，並且表示對於現場的氣氛相當滿意。他們稱，期待今年斐濟的奪冠，為去年決賽失敗雪恥。

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記者：解青羽