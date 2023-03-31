【復活節美食】精選4大親子復活節美食推介 必吃日式軟包、反斗奇兵摩天輪雪糕蛋糕

▲ 精選4大親子復活節美食推介給大家。

來到4月份，親子界有兩大節日-兒童節與復活節，家長除了忙於為小朋友安排精彩活動之外，充滿節日氣氛的美食也當然不可少。今次為大家介紹4款美食，日式軟包、雪糕蛋糕、蝴蝶酥、紅豆鯛魚燒，全部都是小朋友最愛美食，適合一家大細歡度佳節時享用。

最新影片推介:

4款高質日式軟包

A-1 Bakery於今日舉辦日式軟包BUNFUN祭 (もっちりパン)，四款鬆軟綿密的全新軟包正式登場，包括藍莓乳酪軟包 、蕃茄汁雞粒芝士軟包、抹茶麻糬紅豆軟包、白汁蟹柳芝士軟包；四款軟包由 A-1 Bakery 的日籍麵包師團隊研發及製作，均100%選用日本麵粉。新系列軟包的外觀有別於向來售賣的麵包款式，每款軟包都選用高質食材進行配搭，並經過團隊多次改良調配。

另外，為配合這個充滿色彩的美食活動，A-1 Bakery特意邀請來自日本插畫師一色十秋 (イッシキトアキ) 為這個新系列軟包繪畫特色插畫，在Toaki畫筆下，每一個軟包都變得充滿個性，為麵包上的不同的食材增添活力。

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TOY STORY設計雪糕蛋糕大集合



充滿繽紛喜悅的復活節臨近，Häagen-Dazs驚喜推出迪士尼與彼思系列全新雪糕蛋糕「反斗奇兵系列摩天輪」及「反斗奇兵系列三眼仔的幻想天空」，讓大家與親朋好友聚首一堂時分享快樂，延續「Happy to Gather」的歡樂氣氛。承載著大家童年回憶的TOY STORY《反斗奇兵》活力十足，與色彩繽紛的蛋糕互相輝映，配合印上TOY STORY角色的蛋糕圍邊紙，彷彿帶我們在玩具世界中穿梭。玩味十足又精緻的蛋糕造型包裹著Häagen-Dazs經典口味雪糕，喚起大家最真摯的童心。極致醇滑的雪糕蛋糕點綴你與好友寶貴記憶，是歡度復活節的不二之選，各位TOY STORY迷萬勿錯過。

「反斗奇兵系列摩天輪雪糕蛋糕」

售價：HK $699 /個

口味：（白色）焦糖脆餅雪糕、(橙色）芒果雪糕、（黃色）士多啤梨雪糕、（啡色）比利時朱古力雪糕。

「反斗奇兵系列三眼仔的幻想天空雪糕蛋糕」

售價：Mini: HK $429/個、One Size: HK $569/個

口味：焦糖脆餅雪糕

▲ (上)反斗奇兵系列摩天輪雪糕蛋糕 HK$699 /個 、反斗奇兵系列三眼仔的幻想天空雪糕蛋糕$429/個或$569/個。

皇玥蝴蝶酥節

香港皇玥於4月推出「皇玥蝴蝶酥節」，並將4月4日兒童節訂定為每年一度的「皇玥蝴蝶酥節」，提供米芝蓮級的極致滋味及超級精彩優惠。香港深受西方飲食文化影響，茶餐廳文化應運而生，為香港人提供各種本土化西式糕點，當中手掌大的蝴蝶酥更風靡一時。皇玥藉著「蝴蝶酥節」，推出達約 6 吋的珍寶蝴蝶酥，比普通的蝴蝶酥大5倍，是蝴蝶酥界的巨無霸，入口酥香鬆脆，濃郁的牛油味在嘴裡散開，甜而不膩。皇玥的蝴蝶酥共有 9 款口味，包括: 原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、榛子蝴蝶酥、杏仁蝴蝶酥、芝麻蝴蝶酥、五穀籽蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、麻辣蝴蝶酥、海鹽蝴蝶酥。

▲ 皇玥6吋珍寶蝴蝶酥

7CAFÉ即製紅豆鯛魚燒

去過日本的小朋友都一定會好掛住日式街頭小食之一紅豆鯛魚燒，7CAFÉ+由即日起推出日本街頭風滋味之即製紅豆鯛魚燒，分別有原味同朱古力味外皮及包住滿滿綿密香甜紅豆餡，即製即食更易感受到外鬆內軟、甜而不膩嘅滋味，$25/2件。數量有限，售完即止。

▲ 7CAFÉ即製紅豆鯛魚燒原味。

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責任編輯︰許珞珩