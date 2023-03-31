  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 22:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過期疫苗】聯合醫務中心為21名市民接種過期復必泰　中心疫苗接種服務已被暫停

社會 21:47 2023/03/31

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生署今日（31日）表示，正調查和跟進聯合醫務中心（九龍灣）為21名市民接種過期復必泰二價及復必泰原始病毒株疫苗。衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。

衞生署昨日（30日）傍晚接獲上述醫療中心通報，該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後一至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。根據疫苗製造商（復星醫藥）建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。

署方高度關注事件，昨日傍晚接獲通報後要求中心即時提交報告，並因應提交資料於今早到中心進行巡查並了解接種程序，提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照接種計劃指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。

衞生署已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。署方暫未接獲有相關受影響人士不適的報告。
 
衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。衞生署將會繼續跟進醫療中心的相關改善措施，以決定是否恢復該醫療中心的疫苗接種服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

　　

相關文章

【47人初選案】趙家賢斥戴耀廷似「民主派全港唯一領導人」　未就否決預算案有共識便寫煽動性文章
今日 18:13
【47人初選案】趙家賢斥戴耀廷似「民主派全港唯一領導人」　未就否決預算案有共識便寫煽動性文章
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
今日 19:17
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
【入禀索償】癌漢術後抽痰亡死於不幸　遺產管理人入禀向醫管局索償
今日 19:37
【入禀索償】癌漢術後抽痰亡死於不幸　遺產管理人入禀向醫管局索償
【自費疫苗】自費疫苗接種暫只有復必泰二價疫苗選擇　一針索價逾千元
今日 20:02
【自費疫苗】自費疫苗接種暫只有復必泰二價疫苗選擇　一針索價逾千元
【學生人口下降】蔡若蓮：正積極研究調整「叩門位」安排　已諮詢家校會意見
今日 20:07
【學生人口下降】蔡若蓮：正積極研究調整「叩門位」安排　已諮詢家校會意見
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
今日 20:36
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
【人事任命】鄧竟成接替林大輝任體院主席　任期2年明生效
今日 20:36
【人事任命】鄧竟成接替林大輝任體院主席　任期2年明生效

你可能感興趣

【47人初選案】趙家賢斥戴耀廷似「民主派全港唯一領導人」　未就否決預算案有共識便寫煽動性文章
今日 18:13
【47人初選案】趙家賢斥戴耀廷似「民主派全港唯一領導人」　未就否決預算案有共識便寫煽動性文章
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
今日 19:17
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
【入禀索償】癌漢術後抽痰亡死於不幸　遺產管理人入禀向醫管局索償
今日 19:37
【入禀索償】癌漢術後抽痰亡死於不幸　遺產管理人入禀向醫管局索償
疫苗 BioNTech 傳染病 九龍灣 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【假新聞】梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚？　Isabella經理人回應：無中生有
今日 11:38
【假新聞】梁洛施驚傳與年長26歲的王傑秘婚？　Isabella經理人回應：無中生有
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人
17:01 2023/03/30
【晶女郎】蕭若元揭晶女郎曾派帽　蕭生讚王晶：佢係好照顧啲女人