【過期疫苗】聯合醫務中心為21名市民接種過期復必泰　中心疫苗接種服務已被暫停

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衞生署今日（31日）表示，正調查和跟進聯合醫務中心（九龍灣）為21名市民接種過期復必泰二價及復必泰原始病毒株疫苗。衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。

衞生署昨日（30日）傍晚接獲上述醫療中心通報，該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後一至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。根據疫苗製造商（復星醫藥）建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。



署方高度關注事件，昨日傍晚接獲通報後要求中心即時提交報告，並因應提交資料於今早到中心進行巡查並了解接種程序，提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照接種計劃指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。



衞生署已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。署方暫未接獲有相關受影響人士不適的報告。



衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。衞生署將會繼續跟進醫療中心的相關改善措施，以決定是否恢復該醫療中心的疫苗接種服務。

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責任編輯：陳展棋



