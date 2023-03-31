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【七欖比賽】港將姚錦成第70次上陣國際賽　港隊首仗不敵法國隊球迷助威

社會 21:48 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港國際七人欖球賽，藍衫法國隊對白衫港隊，21比14，港隊不敵。（陳靜儀攝）

香港國際七人欖球賽首日賽事結束，港隊男子組今日在晚上８時半尾場比賽與法國隊展開交鋒，上半場一度落後，下半場一轉頹勢追上14分。觀賽人群不斷發出歡呼為港隊助威。港隊下半場兩度達陣，而港將姚錦成今場更是其第70次出戰國際賽。

男子隊對戰法國隊，上半場遭到法國隊猛烈進攻，以「0:21」落後。下半場開局2分鐘內，港隊拜恩塞巴把握對手傳球失誤「破蛋」，更加兩度達陣，追至「14:21」賽事結束，港隊首仗不敵法國隊，但球迷相當收貨。

賽事焦點之一是將在今年退役、最後一次代表本港出戰七欖的港將姚錦成，今晚穿上13號球衣，紀念第13次參與七欖大賽；他下半場以後備身份上陣，出戰其第70項國際賽事，大會賽後向他頒發紀念球衣。不少支持港隊的觀眾激動大喊「Hong Kong」口號，為港隊助威。

 

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雖然港隊不敵法國隊，但現場觀賽人潮不斷喊出「Hong Kong」的口號為港隊吶喊助威，比賽在球迷熱烈的歡呼及掌聲中暫時落下帷幕。

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明日（1日）港隊男子組將與英國、烏拉圭交手，而女子組則將對戰英國。

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記者：解青羽

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