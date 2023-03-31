【親子好去處】32,000呎放電新場 香港機場航天城Chill Kids Club必玩18個遊樂設施

▲ 「粉色天地」設極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素。

香港又多個放電新場即將開幕，位於K11 ATELIER 11 SKIES的室內兒童遊樂場Chill Kids Club佔地32,000呎，設18大遊樂設施，提供一站式親子玩樂及教育體驗，適合0至12歲小朋友喜歡的滑梯及攀爬機關等，激發想像力和創造力、刺激嬰幼兒官能及訓練四肢，提供一個安全、安心、乾淨的遊戲空間。

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Chill Kids Club位於赤鱲角航天城K11 ATELIER 11 SKIES，是The Wincy Brands與K11 ATELIER攜手合作打造的32,000呎全新互動親子天地。分為「放電專區」及「幼兒專區」兩大遊戲區，共設18個主題遊樂設施，有放電專區，小朋友最愛滑梯及充氣彈床，提供多個小朋友最愛的遊樂設施，更設全港獨有的拱形滑梯，讓小朋友盡情跑跳、活動四肢，更可以透過不同的角色扮演遊戲，增強自理能力。



1. 粉色天地:設極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素，提供逾一萬個波波，多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力！此區域更坐落在落地玻璃窗旁，邊玩邊近距離欣賞飛機升空！小飛機迷必玩！年齡限制：0-12歲。

▲ 「粉色天地」設極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素。



2. 親子農場:是全港首個室內角色扮演親子農場，讓小朋友透過角色扮演，體驗擠牛奶等農場工作，又可以藉着場內的蔬菜玩具認識各種農作物，從遊戲中學習！年齡限制：0-12歲

▲ 小朋友可體驗擠牛奶等農場工作。

3.拱形滑梯球池:由大型的拱形滑梯和球池組成，結合深受孩子歡迎的玩樂元素，從高處的滑梯滑下，再落入球池裡玩耍，是刺激又充滿挑戰性的遊戲體驗，同時增強協調能力和平衡力！年齡限制：0-12歲

▲ 「拱形滑梯球池」



4. 室內巨型沙池:小朋友可以用鏟子、沙桶等沙具挖沙、塑造沙堡或建造城堡，訓練創造性思考、手眼協調能力等，並增強社交能力。年齡限制：0-12歲

▲ 「室內巨型沙池」



5. 創意積木區:由各種不同形狀大小積木組成的區域。孩子們可以盡情地發揮創意，拼砌出各種積木模型。在積木區內，孩子可以自由地探索，將想像中的東西變成現實，促進創造力、解難能力和手眼協調能力。年齡限制：0-12歲



6. 彈床區:由多個大型彈床組成，孩子們可以在這個區域內盡情跳躍、翻滾和玩耍，提供刺激的遊戲體驗，增強協調能力、平衡力和訓練體能。年齡限制：3歲或以上（未滿3歲之嬰幼兒，需家長陪同）

▲ 「彈床區」



7. 賽車場:孩子可以駕駛小型電動賽車，進行模擬賽車比賽，體驗賽車的樂趣。年齡限制：2-10歲

▲ 「賽車場」



8. 充氣滾輪:孩子可以爬進這些充氣滾輪中，盡情滾動，充滿挑戰性和樂趣。年齡限制：0-12歲

▲ 「充氣滾輪」



9. 軟墊障礙賽:孩子需要以跨越、攀爬、滑行等方式通過障礙物並抵達終點，是一個刺激、充滿挑戰性和互動性的遊戲體驗。年齡限制：0-12歲

10. 巨型俄羅斯方塊:孩子通過移動和旋轉方塊來構建形狀，發揮想像和創造力，學習構建不同形狀，挑戰兒童的空間想像力和邏輯思維。年齡限制：0-12歲

11. 巨型層層疊:提供豐富的遊戲體驗，通過疊高大型積木，增強空間想像力、創造力和邏輯思維。年齡限制：0-12歲

12. 模擬超市:以相關的玩具和裝飾模擬超市場景，孩子可以扮演超市店員或顧客，通過模擬購物和銷售過程，學習商品的種類和價格；與場內其他孩子互動，學習合作和溝通技巧，是一個具教育意義和娛樂性的遊戲區域。年齡限制：0-12歲

▲ 「模擬超市」

13.模擬廚房:小朋友可在模擬廚房場景內模擬廚房烹飪的過程，從中學習烹飪技能和知識，同時還能體驗做飯的樂趣和成就感。年齡限制：0-12歲

▲ 「模擬廚房」

14.彈彈雲:由充氣彈床和相關玩具裝飾組成的遊戲區，在雲朵場景中盡情彈跳，猶如在空中翱翔，富運動性和娛樂性。年齡限制：3-7歲（未滿3歲之嬰幼兒，需家長陪同）

▲ 「彈彈雲」

15. 磁力片區:在磁力片區中，孩子通過組合和拼接磁力片，創造出不同的形狀和結構，訓練創造力、想像力和手眼協調能力，跟其他孩子互動，學習合作和溝通技巧。年齡限制：0-12歲

16.Party Room:專為兒童而設、能夠容納100人的特色派對空間，更有Party Planner設計及安排不同類型的派對，創造獨一無二的回憶！

▲ Party Room

17.圖書區/休息區:場內休息區為一眾孩子提供一個休憩空間，更放置多本童書，享受閱讀樂趣。

▲ 圖書區/休息區

18.幼兒專區:嬰幼兒伸展空間，讓零至兩歲的嬰幼兒在安全的環境下盡情伸展活動。內有小體操專區，提供體操墊、平衡木、跳馬、吊環等器械，讓嬰幼兒在安全的環境下進行體操訓練，學習各種體操技巧，體驗運動的樂趣和成就感，並增強體能、協調能力和柔軟度。年齡限制：0-2歲

地址:香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓

價錢:成人$60、兒童：$208（上午場）；$280（下午場）（一歲以下之嬰幼兒免費入場。）

2023年4月開放日期：4月1日、5日至16日、21至23日及28至30日

營業時間:上午10時至晚上6時30分

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責任編輯︰許珞珩