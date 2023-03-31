【衞生黑點】卓永興暗訪深水埗及油尖旺衞生黑點　籲市民繼續舉報

▲ 卓永興本月中自己曾落區暗訪深水埗及油尖旺區的衞生黑點。（卓永興Facebook圖片）

港府在1月底推出衞生黑點網頁，列出全港各區逾700個衞生黑點，供市民對比前後情況。政務司副司長卓永興表示，過去兩個月，不少市民透過網頁提出新的衞生黑點，本月中自己曾落區暗訪深水埗及油尖旺區的衞生黑點。

卓永興今日在社交媒體上透露，3月中，他分別暗訪深水埗及油尖旺區兩個有市民提議應該被列為衞生黑點的地方。在深水埗海壇街、醫局街，卓永興發現情況與市民回饋的一樣，有不少商舖或人士把一些二手電器和建築物料等，擺放在行人路或馬路，嚴重阻礙市民通行。卓永興說，經過警務處及食環署執法後，該處的環境衞生問題，現時已有顯著改善。

▲ 卓永興表示，留意到不少商販擺賣時佔用了過多的的公共空間。（卓永興Facebook圖片）

卓永興又到訪舊旺角街市附近範圍，留意到不少商販擺賣時佔用了過多的的公共空間，在路面亦堆放了大量發泡膠箱、菜籃和貨物，造成嚴重的阻塞。警務處及食環署近日已在有關地點進行了7次特別巡查，發出11張定額罰款通知書和傳票。他表示，該處的地面情況，亦已有改善。

卓永興認為，計劃推行至今，已收到一定成效。他呼籲市民繼續通過網頁，協助政府監察地區的衞生情況。

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責任編輯：關景騰