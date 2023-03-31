【科大校歌】科大首支校歌出爐　師生公眾共創粵英普3版本歌詞

▲ 香港科技大學校歌今日（31日）出爐，科大校長葉玉如（圖中紅衣者）亦有份登場。（影片截圖）

香港科技大學首支校歌今日（31日）出爐，科大表示，校歌表示，校歌由大學社群及公眾人士攜手創作，旨在培養成員對大學之歸屬感，體現科大的精神和核心價值。校歌旋律和原創普通話歌詞，分別出自廣州科大教師及清水灣校園準學生，從45份候選作品中脫穎而出，其後再由歌詞小組撰寫廣東話、英語版本歌詞，合共設3個版本歌詞。

科大去年底公開徵集校歌作品，科大表示，科大及港科大（廣州）的學生、教職員、校友及公眾人士，共向科大校歌工作小組提交了45份歌詞、旋律及歌曲作品，最終由香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩等專業音樂人及大學成員所組成的評審委員會，選出由科大經濟學系兼港科大（廣州）城市治理與設計學域助理教授袁卓爾創作的樂譜作為校歌的旋律。

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3個版本歌詞均有提及科大地標「紅鳥」，而粵、普兩個中文版本，均有特別提到香港清水灣及廣州南沙校園。

科大表示，即將入讀清水灣校園研究生課程的賈憲章所撰寫的普通話歌詞「啟發人心」，在芸芸作品中突圍而出；英語和廣東話版本的校歌歌詞，則由大學歌詞小組合作撰寫，再交予科大校友兼音樂人徐協倫進行歌曲編排和錄音。

科大校長葉玉如表示，科大創校30年以來，首次有一首校歌可以代表及傳遞科大成員身份及創新精神，「當中的旋律及歌詞將大學的願景、使命和價值生動地呈現出來，並在我們展開科大3.0的旅程時，凝聚大學社群。」她亦感謝科大師生、校友及校董會成員，為校歌面世所付出的熱誠和努力。

《香港科技大學校歌》(粵語版)

日有光

映照海角

學有進境 紅鳥坐看

香港廣州

與時並進 精英 先進開新領域

未來在 繼承 任重道遠

願歲月 可見證

願世上 有呼應 清水一灣 修養內涵

沙洲一片 建立杏壇

成就創 遠景 跨出象限 工商輝映 千里萬難

薪火相接 文理同盼

科技登 高峰 極目飽覽 東西春秋 家國漫談

先驅新進 求變無間

科大與 香港 日月可鑑

《香港科技大學校歌》(普通話版)

朝陽升

紅鳥日晷

輝映學宮 盼清水灣

南沙之洲

跨越時空 相通 求同存異 共奮進

多元之聲 弘毅致遠

守護薪火相承

引領世界學風 智慧之源 探索無窮

理工商文 科技相融

創新光 照耀 日月星空 莘莘學子 敢為先鋒

求進求新 指日成功

萬古流芳 崢嶸歲月中 心中所念 家國情懷

朝幹夕惕 同創未來

香港科大 盛譽享中外

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責任編輯：馮琪雅