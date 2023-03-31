【海洋公園】高達之父50周年展　元祖高達雙俠狗免費打卡

▲ 高3米的元祖「RX-78-2高達」和2米高「雙俠狗」模型。（海洋公園提供）

海洋公園 X 高達之父 • 大河原邦男50周年展，在海洋公園登場。4月1日至6月4期間，遊客可到訪展覽，欣賞大河原邦男這位殿堂級機械設計大師的劃時代心血結晶。昨日大河原邦男老師主持剪綵儀式，更在以120個MS-06渣古II頭組成的藝術牆即席創作及簽名。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

海洋公園聯乘「高達之父」大河原邦男舉辦50周年展，高3米的元祖「RX-78-2高達」和2米高「雙俠狗」模型，以及「MS-06F渣古II」大軍，設於海濱樂園廣場，讓遊客免費朝聖打卡。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外的收費展館，遊客可購買448元套票，包公園門票及主場館入場費。館內有大河原老師的手稿和多個機甲模型，包括首度在港展出的「機甲藍精靈」模型，還有《小雙俠》、《勇者王》及《機動戰士高達》系列。館內有限量商品銷售，包括兩款各限量100隻高達陀飛輪手表。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍