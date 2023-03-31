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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【海洋公園】高達之父50周年展　元祖高達雙俠狗免費打卡

社會 23:51 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

高3米的元祖「RX-78-2高達」和2米高「雙俠狗」模型。（海洋公園提供）

海洋公園 X 高達之父 • 大河原邦男50周年展，在海洋公園登場。4月1日至6月4期間，遊客可到訪展覽，欣賞大河原邦男這位殿堂級機械設計大師的劃時代心血結晶。昨日大河原邦男老師主持剪綵儀式，更在以120個MS-06渣古II頭組成的藝術牆即席創作及簽名。

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海洋公園聯乘「高達之父」大河原邦男舉辦50周年展，高3米的元祖「RX-78-2高達」和2米高「雙俠狗」模型，以及「MS-06F渣古II」大軍，設於海濱樂園廣場，讓遊客免費朝聖打卡。

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另外的收費展館，遊客可購買448元套票，包公園門票及主場館入場費。館內有大河原老師的手稿和多個機甲模型，包括首度在港展出的「機甲藍精靈」模型，還有《小雙俠》、《勇者王》及《機動戰士高達》系列。館內有限量商品銷售，包括兩款各限量100隻高達陀飛輪手表。

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責任編輯：吳雋妍

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