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【親子好去處】MegaBox復活節活動 Crayola主題巨型蠟筆見面會打卡位

親子好去處 09:05 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

御神籤x復活蛋祈願小遊戲

即日起至4月16日，MegaBox 聯乘 AEON 舉辦一連串復活節活動及展銷，與市民歡度假期！首先由著名美國創意繪畫藝術品牌 Crayola 聯同 Hallmark 及 Smiggle 為大家帶來文具精品及玩具展，以「Crayola Colorful Easter」為主題，設有繪畫體驗區、拍照打卡區及巨大蠟筆Mr.Tip見面會等活動，吸引一家大小光臨。

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童學園
【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法


另外，全港最大的室內兒童電玩車場 Kids Kids Car 亦已登陸MegaBox，場地設有 6 個主題區，包括「小小建築師」、「一級方程式」、「越野車  x 消防車歷險旅程」等，仿真賽道可讓小朋友恍如置身真實賽車競技場，更有巨型彈床及波波池讓小朋友盡情放電。

MegaBox

地址:九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座

Pilot復活節限定文具店
日期：3月28日至4月16日
時間：11:00 am – 9:00 pm
地點：MegaBoxL5中庭

御神籤 x 復活蛋祈願小遊戲
日期：3月28日至4月16日
時間：12:00 nn – 8:00 pm
地點：MegaBoxL5中庭
 

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  • 御神籤x復活蛋祈願小遊戲 Crayola Colorful Easter
  • Crayola Colorful Easter-Crayola Mr. Tip 見面會

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責任編輯︰王明芳

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