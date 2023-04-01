【親子好去處】MegaBox復活節活動 Crayola主題巨型蠟筆見面會打卡位

▲ 御神籤x復活蛋祈願小遊戲

即日起至4月16日，MegaBox 聯乘 AEON 舉辦一連串復活節活動及展銷，與市民歡度假期！首先由著名美國創意繪畫藝術品牌 Crayola 聯同 Hallmark 及 Smiggle 為大家帶來文具精品及玩具展，以「Crayola Colorful Easter」為主題，設有繪畫體驗區、拍照打卡區及巨大蠟筆Mr.Tip見面會等活動，吸引一家大小光臨。

最新影片推介:



另外，全港最大的室內兒童電玩車場 Kids Kids Car 亦已登陸MegaBox，場地設有 6 個主題區，包括「小小建築師」、「一級方程式」、「越野車 x 消防車歷險旅程」等，仿真賽道可讓小朋友恍如置身真實賽車競技場，更有巨型彈床及波波池讓小朋友盡情放電。

MegaBox

地址:九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座



Pilot復活節限定文具店

日期：3月28日至4月16日

時間：11:00 am – 9:00 pm

地點：MegaBoxL5中庭



御神籤 x 復活蛋祈願小遊戲

日期：3月28日至4月16日

時間：12:00 nn – 8:00 pm

地點：MegaBoxL5中庭



▼ 點擊圖片放大 ▲ 御神籤x復活蛋祈願小遊戲 ▲ Crayola Colorful Easter

▲ Crayola Colorful Easter-Crayola Mr. Tip 見面會

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳