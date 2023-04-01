【懲罰孩子】專家教4招令家長罰得其所 讓子女健康成長

▲ Ken Sir教4招令家長罰得其所，讓子女成健康成長。

上星期提到，越來越多國家正在修訂保障兒童條例，讓更多家長明白到，在教育上使用體罰並不是一種有效或健康的方式。兒童發展及升學專家Ken Sir跟大家分享如何運用合理的正向教育引導子女成健康成長。

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正向教育是指通過積極的方式來引導孩子成長和發展，有著確實的指引與目標及所達到的結果，家長可了解當中有6個目標。

目標1 : 建立親密的關係：與孩子建立親密的關係可以使孩子更容易接受父母的教育和引導，也能夠幫助孩子建立健康的人際關係。

目標2 : 為孩子設定目標：與孩子制定目標，並鼓勵他們努力實現目標，這有助培養孩子的自我意識和自我管理能力，幫助他們更好地掌控自己的生活。

目標3 : 積極情緒管理：父母可以通過鼓勵、肯定孩子的努力和進步，以及給予支持和關心來幫助孩子建立情緒管理體驗，從而增強他們的自信心和自尊感。

目標4 : 營造良好的家庭氛圍：家庭氛圍對孩子的成長有著深遠的影響，父母應該努力營造積極、支持和溫馨的家庭氛圍，以便孩子在這種環境下成長和發展。

目標5 : 鼓勵孩子探索：讓孩子從小就培養探索、創造和發現的精神，可以促進孩子的成長和發展，培養孩子的好奇心和求知慾。

目標6 : 培養社交能力：社交能力是孩子成功的重要因素之一，父母可以通過培養孩子的人際交往能力、情緒管理能力和決策能力來幫助孩子建立健康的人際關係和自我意識。

但有家長會問，正向教育是否表示不懲罰孩子呢?其實正向教育並不表示不懲罰孩子，而是強調使用更加積極、合理和有效的方法來引導孩子的行為，而不是僅僅依靠懲罰來糾正孩子的不良行為。

在正向教育中，懲罰被視為最後的手段，並且只應用於嚴重的行為問題，如果孩子犯了錯誤，父母可以通過對孩子進行對話和討論，讓孩子認識到自己的錯誤，並提供説明和支援來説明孩子糾正錯誤，而不是單純地懲罰孩子。

例如，當孩子在學校裡打架時，父母可以與孩子討論他們的行為，了解原因，並教育他們正確地處理類似的情況。父母還可以提供適當的幫助，例如安排孩子參加社交技巧課程或透過心理層面介入，幫助孩子掌握處理情感和行為問題的技能。

在使用懲罰時，應該考慮到孩子的年齡、發展水準和具體情況，並採取適當的懲罰方式。以下是一些常見的懲罰方式：

1. 時間管理懲罰：這種懲罰方式可以通過減少孩子的娛樂時間、讓孩子提前上床睡覺、減少電子設備使用時間等來實施。

2. 社交懲罰：這種懲罰方式可以通過取消孩子與朋友的約會或限制孩子與朋友交往的時間來實施。

3. 經濟懲罰：這種懲罰方式可以通過減少孩子的零花錢或其他補貼來實施。

4. 家務懲罰：這種懲罰方式可以通過讓孩子做額外的家務或工作來實施。

無論採取哪種懲罰方式，都需要注意懲罰應該與孩子的行為相關，而不是針對孩子本身，並與孩子的年齡和發展水準相匹配。

另外，懲罰應該是臨時性的，不應該長期影響孩子的自尊心和情感健康。在實施懲罰時，應該與孩子進行積極的對話，讓孩子理解清楚為什麼需要接受懲罰，並提供説明和支持來幫助孩子改正行為。總之，懲罰是正向教育的最後手段，應該在合適的情況下採取適當的懲罰方式，同時也應該注意使用積極的方法來引導孩子的行為，促進其積極、健康的成長。

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責任編輯:許珞珩