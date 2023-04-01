【正能量】24歲擺攤賣漢堡被嘲細個不讀書 媽媽力撐職業不分貴賤：為你感驕傲

▲ 媽媽為兒子的自力更生感到驕傲。

行行出狀元，馬來西亞一名24歲男生在夜市開小食攤賣漢堡，卻被顧客借鏡教育孫子「看到嗎？不努力讀書，以後就做這種流汗的辛苦工，知道嗎？」，男生的媽媽聽到後心痛不已，但她指自己為兒子經營漢堡攤感到驕傲，並指兒子更靠自己雙手支付首期買樓，令人欣慰。

綜合馬來西亞傳媒報道，男生在馬來西亞檳城的夜市擺攤賣漢堡包，媽媽將兒子的經歷寫在facebook上分享，有個爺爺帶孫子前往攤位光顧購買漢堡，看見兒子忙得滿頭大汗，竟然趁機跟孫子說「看到嗎？不努力讀書，以後就做這種流汗的辛苦工，知道嗎？」在旁邊幫忙兒子照看攤檔的她聽到後心痛不已，但兒子不理會閒言閒語繼續幹活。

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媽媽表示，當天收攤後，她特意叫兒子坐下來聊天，並安慰兒子不必理會別人的說話，並發自內心地向兒子表白，為兒子靠自己雙手賺錢的行為感到驕傲。

原來，媽媽也在夜市經營攤檔，她經常教育子女生活不容易但要堅持不放棄，不要在乎別人的想法，要做好自己。

每一個人、每一個行業，都值得被尊重！

她也透漏，有兩個兒子和一個小女兒，兩個兒子的學歷雖然不高，但都非常獨立，腳踏實地賺錢買樓，她感到很欣慰。

我一直很自豪我有兩個很棒的兒子，從小就很獨立、很本事，靠自己買腳踏車、手機、摩托車、汽車，甚至是買房子。

不少網民被媽媽的正能量感染，紛紛表示職業不分貴賤，並抨擊那位爺爺向孫子灌輸過時的觀念。

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責任編輯︰王明芳