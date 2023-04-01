【隱形戰隊】林子善一場戲喊足成個鐘　愛妻暖爸：承擔家庭是我的責任

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月31日）播出的第20集引爆高潮位，可說是林子善大騷演技的一集！

《隱形戰隊》劇情講女女（林子善飾）膝頭中槍致失去左腳真相終極曝光，原來當日心急邀功、不聽指令行動的是女女，並驚爆Ocean（馬國明飾）為保女女名聲才硬食死貓多時，女女亦因未能接受自己黑暗面，一直記不起關鍵線索。

【隱形戰隊】林子善演出動人 投入角色難抽離：習慣咗趷腳

▲ 女女突然記起受傷的詳細過程。

子善演出感人

女女得悉真相後，無論是子善的演繹或是相關對白均相當震撼感人，情緒激動、青筋暴現兼滿眶淚水的女女，對著Ocean叫喊：「你愈偉大，我就愈想搵窿捐」、「我寧願你咩都冇做過」。

自責又內疚的女女續說：「唔係我，寶寶就唔會同你分手」、「所有嘢都係我自己一個做成，唔好再講喇」，最後女女離開前向寶寶（唐詩詠飾）、Cool Sir（陳山聰飾）等人爆Seed：「我求吓你哋，唔好再跟住我喇」。

對於子善喊戲，網民紛紛予以正評：「真係好戲，真喊！」、「不起眼的子善，演活了女女」、「呢套戲林子善真係做得好好」、「睇到好心酸」、「真係演得好感人」、「林子善不愧做咗咁多年戲」。

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如坐情緒過山車

這集可說是子善「喊功」考牌作，除了跛腳真相場口要喊至歇斯底里，在山頂與Ocean、寶寶及Cool Sir感動互動場口，及遭Madam Fong（江美儀飾）戲弄、以為辭職一事「弄假成真」，均是眼淚鼻涕演出，該幕子善更是經歷情緒過山車喊完再笑再狂歡。

短短一集劇要喊足三個場口，難怪子善之前受訪時笑言《隱形》是從演多年「最吃力」，並透露「情緒過山車」在拍攝現場亦經常出現：「有時一返到公司就要喊，但第二場要笑，第三場普通情緒，第四場又喊過。」

因此他指：「所以嗰段時間情緒上好辛苦，加上好多對白都係分析性，所以係咁多年最吃力嘅一套劇。一個禮拜總有四、五場喊戲，然後好多資訊要講要記，好在唔使打埋咋。」

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爆監製勁多演員Fans

問到為何喊得如此有「穿透力」，子善笑言全靠監製文偉鴻（Jazz）的貼心安排及幫助：「有時啲位（情緒）爭少少，監製會叫我培養吓情緒先，因為喊戲好多時要喊成個鐘或者9個字，因為唔係一次過拍晒，有時要分機位拍。」

他續指：「Jazz好好嘅，佢會拍晒我啲喊戲先，wide shot之後先補番，佢真係好錫演員。」

▲ 林子善與監製文偉鴻（左）合作無間。

他續指：「同佢拍動作戲同埋悲情戲好放心，只要你做足功課有聽書，同佢拍戲會有所提升，所以TVB好多演員都好想拍佢啲嘢，因為有得著。」

子善喊功在劇組也是享負盛名，劉佩玥之前接受《東張西望》訪問時便曾踢爆子善有幾喊得：「我哋圍埋一齊睇第一集時，子善見到自己醫院嗰幕戲，竟然喊到要走出去平伏情緒，佢真係好可愛。」

子善十分重情

其實子善一向感情，曾表示當了爸爸後容易喊，也反映出他為人重情義。子善出名顧家愛妻，在屯門屋邨長大的他，絕非靠父幹的富二代，而是憑努力一步步捱出頭。

在1999年於周星馳的《喜劇之王》飾演「洪爺」，頗為搶鏡，可是隨後卻曾歷一段沒太多工作的日子，直到後來加入TVB，形象漸漸入屋。

▲ 林子善與太太及女兒。

子善曾在訪問中透露，試過兩年沒工開，生活感到傍徨，故更要訂立目標，除希望成家立室，還要照顧好家人。

而他曾把屯門自住用的單位出售後，將賺到的錢買入三層高村屋送予父母。之後，子善的哥哥和阿嫂的孩子快出生，他為助兄嫂上車，把預備自己結婚的積蓄借予哥哥做首期，當時子善表示：「一世人兩兄弟，有能力也不幫忙，就太沒有義氣。」

暖男好爸爸

而林子善在2017年與董佩欣結婚後，於2019年誕下女兒林以晴。有女萬事足的他為專心陪伴妻女，更退股一手經營的冰室，以爭取更多時間天倫樂。

他曾接受TOPick專訪稱：「覺得是值得，這段期間要跟女兒好好享受相處時光，將來她長大了，叫女兒陪我去飲荼，她可能約了同學仔，都不理我了，所以要盡量珍惜她讓你搓圓捏扁的時候。」

▲ 子善出名是超級暖爸。

他更表示：「稱女兒是『前世情人』是真的，她不斷跟我傾偈，我的眼淚就不斷流。她好似跟我說：『我以前跟你見過面，你好錫我呢，所以揀了你做爸爸。』，我的眼淚就….」十分感性。

另外，愛妻的他每年代女兒送康乃馨給太太，表示此舉會做到女兒18歲為止：「跟女兒說，你不疼錫爸爸不打緊，一定要錫媽媽，因為我見證著整個生產過程，看著媽媽的辛苦，所以母親節比父親節重要。或者我思想比較傳統，男人要承擔整個家庭，這是我的責任，故沒需要特別慶祝。」

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