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【親子好去處】Pinkfong與新角色Ninimo復活節登陸海港城 必玩3大親子攤位遊戲免費贏獎品

親子好去處 11:32 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

韓國大熱卡通 Pinkfong會於復活節期間換上一身驚喜兔仔造型，帶領全新成員Ninimo首次訪港，於2023年4月1 日至23日在海港城聯手為大家送上「Pinkfong & Ninimo Funfair」。屆時海運大廈中庭開放三大親子攤位遊戲﹑展出兩大打卡位，以及開設「Pinkfong & Ninimo 期間限定店」。Pinkfong和Ninimo更會於Funfair後變身，以全新造型於海港城跟大家一同慶祝母親節。

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Pinkfong及Ninimo紅遍韓國，全新成員Ninimo由黃色貓咪Nini跟一直睡在Nini頭上的Mo合體而成，極度討厭青瓜，是Pinkfong形影不離的好朋友。今次Ninimo首度現身香港。現場有三大親子攤位遊戲，集齊印章即免費換領Pinkfong & Ninimo數字卡一套。

大家可即場捐款HK$20換領遊戲卡參與遊戲。三大攤位遊戲包括Ring Toss﹑Cup Stack，以及Roll Ball，凡挑戰遊戲成功後便可於遊戲卡上獲得一個「✓」印章，成功挑戰所有遊戲可贏取Pinkfong & Ninimo 數字卡一套，未能挑戰成功亦可獲贈Pinkfong & Ninimo 貼紙作為紀念。攤位遊戲歡迎12歲以下的小童由家長陪同下參與。遊戲卡所得款項將會全數撥捐Make-A-Wish願望成真基金，幫助病童實現願望。

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責任編輯︰許珞珩

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