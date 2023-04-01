【不能輟學】丈夫患病陷經濟困境 媽媽以公仔麵味粉撈飯拒6名子女失學

▲ 呢個媽媽知道讀書改變命運，所以佢幾辛苦都好，都要子女完成學業。

讀書改變命運！馬來西亞一名53歲窮婦人，因丈夫患病，1家8口經濟陷入困境，媽媽要扛起養家的重擔，更曾經窮到以公仔麵味粉撈飯，但仍銘記朋友曾告訴她「再窮不能窮教育」，所以她堅持6名子女必須讀書完成學業，但堅信教育才能改變孩子的未來。

最新影片推介：

該名53歲窮婦人諾拉利亞娜，育有6名子女，長女目前在學校擔任講師，以半工讀的方式攻讀博士學位，次女和三女已經大學畢，四女及一對龍鳳胎分別就讀中四及中一，成續不俗。

縱使長女和次女有幫補家計，但因需要照顧患病的丈夫和年邁的父母，還有3名尚在求學的子女，加上祖屋積下來的1萬6千令吉(約28,465港元)電費，令她經濟極有壓力。

諾拉利亞娜最近獲一名華裔老闆協助，每月以廉價的300令吉(約534港元)租用飲料及熟食攤，雖然人流不算多，但扣除成本後每月還有不足一百令吉(約150港元)的盈利。為了幫補家計，她更兼職幫人打掃屋企，她不怕辛苦，只盼以身作則，激勵孩子努力向上，將來才有出頭天。

諾拉利亞娜提起孩子時，已雙眼通紅，更數求泣不成聲，她坦承貧窮的家境讓孩子被人瞧不起，讓她很自責，但堅信教育才能改變孩子的未來。

開學前，我為3名子女繳付了逾500令吉(約880港元)的中學費用，我已經沒錢為他們買校服，女兒穿別人送來的舊校服，佩戴上新頭巾。女兒說：『媽媽，校服很舊，頭巾很新，顯得很不搭。』我聽了很心痛。

她更指曾一度窮到家裡沒飯開，掏出僅有的7令吉(約12.5港元)購買2公斤白米煮成白飯後，以公仔麵的味粉撈飯來吃，她沒能力繳交龐大的電費，在斷電的情況下孩子也能在家裡溫習，她費盡心思，除了以蠟燭及太陽能燈照明，在孩子考試期間，她只好租住每晚29令吉(約52港元)的賓館，借用賓館的網絡和燈光讓孩子可以更好學習，可見她非常重視孩子的教育。

她又指出，房子是家翁離世後留下，2020年6月丈夫帶住一家大小，包括她年邁的雙親搬入祖屋居住，但祖屋的電早在2016年因欠下電費而被斷電，家翁是借用鄰居的電源。直到2022年8月，她因不堪長期繳付兩家每月達300令吉(約534港元)的電費而要求鄰居斷電。

我知道借用鄰居家電源是錯誤的行為，由於電源供兩戶家庭使用，也存在電流短路的安全問題，因此就向鄰居要求切斷電源。

她不降祖屋為何欠下龐大的電費，且家翁已離世，祖屋曾出租外人14年，所以無從追查是誰拖欠這筆電費，但為了恢復供電，無奈只好擔起這筆冤枉債務。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳