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【保護產卵綠海龜】南丫島深灣列限制區7個月　漁護署籲市民勿進入

社會 12:21 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

為保護產卵綠海龜，南丫島深灣列限制區7個月，漁護署籲市民勿進入。

漁農自然護理署今日（4月1日）提醒市民，即日起至10月31日期間切勿進入南丫島深灣限制地區。深灣限制地區包括約0.5公頃的深灣沙灘以及約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域；限制期為4月1日至10月31日，為期7個月。 

漁護署發言人說，綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海內少有的綠海龜產卵地之一。

綠海龜產卵前及產卵期間會在其出生的沙灘附近水域活動，而預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵。指定深灣限制地區有助保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。

發言人指，漁護署人員會在區內巡邏，以防止未經許可者進入深灣限制地區，並監察綠海龜出沒及產卵的情況。任何人士未經許可進入限制地區，一經定罪，最高可被判罰5萬元。

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責任編輯　李志強

 

南丫島 南中國海 瀕危物種 漁護署 護理

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