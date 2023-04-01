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【好青年荼毒室】鹽叔為瞞妻偷食女粉絲負責　公開道歉：唔好幫我講好說話

娛樂 12:49 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

早前與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》的YouTube頻道「好青年荼毒室」哲學界KOL，其中一位成員鹽叔（楊俊賢）日前承認自己隱瞞人夫的身份偷食女「室友」（好青年荼毒室粉絲），女粉絲再爆出更多內幕，指自己曾為鹽叔墮胎，墮胎期間只能獨自面對。

此外，她表示於休養時沒獲得一句問候，而鹽叔則將墮胎一事形容為「大病一場」。

同時，該女粉絲更聲稱鹽叔不止一次偷食，公開事件希望不要出現更多受害者。

【好青年荼毒室】曾與鄭秀文合作《愛是2.0》鹽叔再被爆料　女粉絲爆誤變情婦曾墮胎

「好青年荼毒室」當中3個KOL與鄭秀文合作出歌《愛是&hellip;2.0》。

而鹽叔在今日凌晨於好青年荼毒室專頁發文道歉，首先表示：

呢段說話，將會係我以荼毒室成員身分寫嘅最後一段說話。

首先，我好鄭重咁同呢件事嘅受害人道歉。我犯咗好大好大嘅錯，仲要一錯再錯，冇對你坦白，深深咁傷害咗你，我好認真咁道歉。我知道道歉冇用，但我嘅道歉係真心的，我好內疚我做咗咁錯嘅事。

我亦都要同我太太道歉，我冇盡我應盡嘅責任，犯下大錯，再加上我懦弱、拖延、逃避問題嘅性格缺憾，令傷害越嚟越大，我對你唔住。

後來嘅網上討論、報道，雖然有不少失實、誤解之處，但錯就要認，打就企定，犯下大錯嘅人的確係我，要負責我亦責無旁貸，就算有被誤會、誤解、或有不實報導，就當係我犯錯嘅教訓。另外我希望大家唔好再嘗試幫我講好說話，因為呢啲都會增加對受害人嘅傷害，呢一刻最需要做嘅係保護佢哋。

鹽叔

然後，鹽叔宣布退出「好青年荼毒室」，寫道：

最後，我喺呢度宣佈，我將會退出好青年荼毒室。

呢個對我嚟講係一個極度傷痛嘅決定。認識我嘅人都知道，我擺咗幾多心血、時間喺荼毒室。有人話我哋利用荼毒室嚟呃錢、呃人，我夠膽喺度講，就算去到最後一刻，我哋都喺度諗緊可以點做好啲推廣哲學嘅工作。你可以唔認同我哋嘅手法，但我自問我哋係好認真喺荼毒室推廣哲學，絕無二心。我自己犯錯係一件事，請大家唔好誤會好青年荼毒室。係我連累咗大家，令人誤會，我對唔住荼毒室嘅所有人。

好青年荼毒室係我發起要搞的。「好青年荼毒室」個名係我諗的。好青年荼毒室開張嘅第一篇文係我寫的。好青年荼毒室係我身分認同中好重要嘅一部份。我曾經講過，如果有成員想要退出荼毒室，就淡出好了，不要退出，因為我覺得荼毒室係我哋咁多個加埋的，我唔想少咗任何一個人。我估唔到，最後要退出嘅係我。呢個對我嚟講真係用血寫成嘅教訓，但我都冇嘢好講，呢個就係我做錯事要承擔嘅後果。

鹽叔

他繼而承諾改過做好人：

最後我想同所有室友講，我做咗錯事，但我自問同你哋每一次嘅相處、對話，我都係好真心咁同大家傾計，絕無做假，我相信大家都感受到。我知你哋有啲人可能唔會想再見到我，我可能令到你唔敢再同人講你有睇荼毒室，我對大家唔住。但過去每一次我同大家嘅相處時講嘅嘢，我都係發自真心的，我話當每一位室友係我真正嘅朋友，亦都係真的。對我嚟講，同你哋每一次嘅見面係我係荼毒室好珍貴嘅回憶。

我喺度再一次同所有俾我傷害嘅人道歉，對唔住，真係好對唔住。我會努力，好好做人。

各位珍重。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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