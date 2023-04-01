【高鐵全面重啟】跨省長途列車服務恢復　今即有首發團前往潮汕及廈門等地

▲ 高速鐵路（香港段）今日（1日）起重啟跨省長途列車服務。（港鐵圖片）

高速鐵路（香港段）今日（1日）起重啟跨省長途列車服務, 因應清明及復活節假期臨近，出行需求殷切，部份北上長途班次（如到北京西及福州）車票售罄。今早有不少乘客乘搭高鐵回鄉，亦有不同的首發團前往潮汕、廈門、桂林及桂陽等地。此外，高鐵吉祥物高鐵隊長今早亦首次到車站歡迎乘客及致送小禮物，氣氛熱烈興奮。

港鐵於車站安排超過100名人手，並加強車站指示及分流措施，協助乘客出行。今早西九龍站整體運作大致暢順有序，感謝乘客的配合。

▲ 高速鐵路（香港段）今日（1日）起重啟跨省長途列車服務。（港鐵圖片）

港鐵會密切留意車站運作情況，並透過不同渠道發放最新資訊便利乘客。此外，高鐵隊長會於下周五（7日）及下周六（8日）上午再到西九龍站派發小禮物，與乘客歡慶假日，而一列高鐵隊長主題動感號列車亦將於由4月4日至17日期間 (4月6日、9日、12日及15日除外)，行駛香港西九龍站至褔田及深圳北站，慶祝高鐵全面重啟服務。

隨着高鐵全面復通，每日列車班次已增至164班，連接全國66個站點，為跨境旅客提供便捷舒適的出行選擇。未來數天是復活節出行高峰期，公司呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄。

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責任編輯：梁凱婷