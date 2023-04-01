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【BB改名】爸姓「李」媽姓「拜」生下5胞胎 爺爺用複姓按次序改名令人叫絕

親子 13:06 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

媽媽懷5胞胎，要一次過幫5個BB改名，確實唔容易，不過爺爺為孫仔孫女改呢5個名又真係搞笑嘅&hellip;。

「唔怕生壞命，最怕改錯名」，改錯名隨時被人取笑！內地1名李姓丈夫和拜姓妻子結婚後，女方因打了5次排卵針，一口氣生下5胞胎，因2人希望BB的名字可以保留彼此姓氏，所以決定讓孩子們使用複姓，夫妻倆為了取名傷透腦筋，最後請爺爺幫忙，結果爺爺妙絕按次序為5胞胎改名，媽媽無法反駁，並讓他們哭笑不得。

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綜合內地媒體報道，李剛和拜琳是透過媒人介紹認識，因雙方家長「催婚催生」，兩人閃婚後不久便努力做人，然而經過半年努力，肚皮仍未有聲氣，因此在醫生建議下打排卵針，提高懷孕率。拜琳打了5次排卵針後順利懷孕，但在3個多月產檢時。醫生發現她可能懷上多胞胎，建議她考慮減胎。由於2人經濟狀況不錯，而且胎兒發育正常，所以他們沒有考慮減胎，決定將5胞胎全部生下來。

夫妻倆都是家中的獨生子女，兩家人決定讓BB們出生後冠上媽媽的姓，但BB們尚未出世，在未知道孩子性別的前提下，爸爸李剛為改名想到頭痛，最後他交由爺爺負責起名，結果對方沒幾天就說名字取好了，之後生出來就用這個名字，生男生女也可以用，但卻不肯向兒子及新抱透露BB們的名字。

拜琳於第37周選擇剖腹生產了3男2女，這時爺爺拿出一張紙，上面按次序寫著5個名字；他認為，既然BB是先後出生，按照孩子的出生順序，取名為「李拜一、李拜二、李拜三、李拜四、李拜五。」拜琳聽完後哭笑不得，卻也無法反駁，而諧音更是「禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四、禮拜五」，BB們的英文名可考慮用Monday到Friday！

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責任編輯︰王明芳

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