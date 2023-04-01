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【牙刷問題】3大原因警示洗澡時不宜刷牙　牙醫：細菌容易被口腔感染

健康 14:54 2023/04/01

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牙醫建議不要洗澡時刷牙。

不少人習慣在洗澡時順便刷牙，美國有多名牙醫列出3大理由建議不要在淋浴時刷牙，指沐浴時的高溫蒸汽會破壞牙刷刷毛並造成細菌繁殖，令到口腔受到細菌感染，繼而對身體有害。

美國《紐約郵報》報道，洗澡時刷牙雖然節省時間，當地多名牙醫卻指洗澡時刷牙的時機並不適合，因為沐浴時熱水的溫度，有可能會令到牙刷的刷毛因潮濕發生結構性改變，更有機會令到牙刷中的細菌不停繁殖，更增加滑倒風險的機會率。

牙醫解釋，沐浴時刷牙儘管能節省時間，但有機會增加細菌交叉感染，增加口腔接觸細菌的機會。他直言，浴缸與淋浴間因為長年潮濕溫暖，而且是家庭成員共同使用，是細菌生長的理想空間。

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報道也引述當地紐約一間牙醫診所院長表示，牙刷最好放在陰涼乾燥的地方，遠離沐浴間及廁所，避免細菌滋生，牙刷如果靠近淋浴間的牆壁，也容易將表面生長的細菌轉移到刷毛上，並在刷牙時，進入口腔內。即使在淋浴刷牙後使用漱口水漱口，也沒辦法保證能夠消滅牙齒上那些交叉污染的細菌。

此外，洗澡時刷牙也會增加滑倒機率。牙醫也提醒，如果真的難以改掉在洗澡時刷牙的習慣，可以在刷完牙後，將牙刷從淋浴間拿出來，避免細菌滋生。

美國CDC則建議，每天至少要刷牙2次並且使用牙線清潔，並至少每3至4個月要更換牙刷一次，如果牙刷有磨損也建議立即更換。

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責任編輯：羅嘉欣

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