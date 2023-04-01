【復常之路】本月起向大灣區居民派8萬張機票　林世雄指有助刺激機場客運量

▲ 香港國際機場。（林世雄網誌圖片）

隨着全面復常，本港的航空交通亦逐漸復蘇，機場客運量回復疫情前的6成。運輸及物流局局長林世雄網上撰文指，本月會向大灣區居民派8萬張機票，刺激本港機場的客運量，並表示機管局期望提供財政誘因，鼓勵各航空公司復飛來往香港的航班，又指會制訂措施改善業界人手問題。

今年首2個月，機場客運量達420萬人次，3月的客運量更超過260萬人次，上周日（26日）單日出入境旅客（不計轉機及過境）更創下83,000人次，回復疫情前的6成。

香港機場管理局響應政府的「你好，香港！」全球宣傳活動，於3月1日起，透過「飛遇世界鉅賞」計劃，經航空公司相關渠道送出逾50萬張機票，刺激機場客流量及加快航空公司復蘇步伐。林世雄相信，由本月下旬開始分階段送贈予大灣區居民的80,000張機票，有助進一步刺激本港機場的客運量，並帶動旅客轉飛至世界各地。

林世雄期望航空公司提供更多航班和航點，充份發揮本港連通內地和國際的地理優勢，進一步帶動機場客運量。截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的7成。今年首2個月，香港國際機場的飛機起降量較去年同期增加約6成至32,520架次。

為進一步鼓勵航空公司復飛香港，重建和鞏固香港國際機場的國際航空網絡，林世雄指，機管局自2022年12月起推出「著陸費回扣早鳥優惠計劃」，提供財政誘因鼓勵各航空公復飛來往香港的航班。另外，機管局亦會向合資格的航空公司提供市場推廣基金，鼓勵業界在大灣區開發新航點或促進多式聯運，提供更好的客戶服務。

現時，航空業復蘇的最大挑戰為人手問題。林世雄表示，政府一直與機管局和航空業界保持緊密溝通和合作，並在招聘、人手編配、提升機場員工待遇、培訓等方面採取一系列措施，紓緩業內人手壓力。政府亦正綜合業界意見及檢視相關調查結果，會聯同機管局探討不同方案的可行性，期望在今年稍後制訂相關措施，以推動航空業人力資源的可持續發展，鞏固香港的國際航空樞紐地位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷