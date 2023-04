【星二代】鄧梓峰大女鄧瓊芝舉行攝影展　盡得靚基因父親感自豪

現年62歲的鄧梓峰(十郎)除本身是金牌司儀外,更出生名門,父親從商經營航運生意,有傳身家高達20億。

而且會計系畢業的鄧梓峰他精通四文五語,包括中、英、法及德文,而且懂打高爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春、筆跡分析,甚至有小型飛機駕駛執照,堪稱全能,而他的子女亦盡得父親優良基因。

▲ 鄧梓峰一家。(取自IG)

大女當攝影大師

鄧梓峰育有2子2女,4名子女均是畢業於美國波士頓大學,現年29歲的大女鄧瓊芝(Natalie)長得亭亭玉立,愈大愈靚女。

Natalie在香港和美國生活因此性格「鬼妹仔」,在2007年大學畢業後,在著名時裝雜誌當攝影師,而擁有42吋長腿的Natalie亦有時兼當模特兒,她更不時在個人IG大方派福利分享性感照騷美好身段。

▲ 鄧梓峰現身支持女兒鄧瓊芝(右)有份參與的攝影展。(取自IG)

鄧梓峰為女兒自豪

而Bethune House近日舉行的籌款攝影展,鄧瓊芝是當中展出作品的7位攝影師的其中一位,身為父親的鄧梓峰有現身支持,並將父女合照上載到社交平台,自豪寫道:「Proud to see my girl參與其中!」

Natalie身形高䠷修長,前年出席珠寶品牌活動穿Deep V晚裝便成全場焦點搶盡鏡,不過她似乎沒興趣當演員,沒有隨父親步伐入娛樂圈。

