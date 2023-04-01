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【星二代】鄧梓峰大女鄧瓊芝舉行攝影展　盡得靚基因父親感自豪

娛樂 15:03 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

現年62歲的鄧梓峰（十郎）除本身是金牌司儀外，更出生名門，父親從商經營航運生意，有傳身家高達20億。

而且會計系畢業的鄧梓峰他精通四文五語，包括中、英、法及德文，而且懂打高爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春、筆跡分析，甚至有小型飛機駕駛執照，堪稱全能，而他的子女亦盡得父親優良基因。

鄧梓峰一家。（取自IG）

大女當攝影大師

鄧梓峰育有2子2女，4名子女均是畢業於美國波士頓大學，現年29歲的大女鄧瓊芝（Natalie）長得亭亭玉立，愈大愈靚女。

Natalie在香港和美國生活因此性格「鬼妹仔」，在2007年大學畢業後，在著名時裝雜誌當攝影師，而擁有42吋長腿的Natalie亦有時兼當模特兒，她更不時在個人IG大方派福利分享性感照騷美好身段。

鄧梓峰現身支持女兒鄧瓊芝（右）有份參與的攝影展。（取自IG）

鄧梓峰為女兒自豪

而Bethune House近日舉行的籌款攝影展，鄧瓊芝是當中展出作品的7位攝影師的其中一位，身為父親的鄧梓峰有現身支持，並將父女合照上載到社交平台，自豪寫道：「Proud to see my girl參與其中！」

Natalie身形高䠷修長，前年出席珠寶品牌活動穿Deep V晚裝便成全場焦點搶盡鏡，不過她似乎沒興趣當演員，沒有隨父親步伐入娛樂圈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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