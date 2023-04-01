【活在當下】疫後報復性社交暴飲暴食 港男欠缺精神健康日差

▲ 《大叔的愛》劇照

兩位朋友都說，最近欠缺精神，健康日差。

其中一人，疫情之後報復性外遊，半年出境5次。他並非去探索從沒見識過的世界，而是去「食買玩」，打卡又放上社交媒體。另一位朋友，一星期七天，幾乎晚晚出外吃飯飲酒，不斷報復式約親朋好友聚一聚，晚餐又或者Happy Hour的次數大大增加。

這種社交模式，目的是想把日程塞滿，彷彿不外出旅遊，不去飲酒吃飯到通宵達旦，就是疫後生活落後。

最新影片推介：

蘋果電腦創辦人Steve Jobs曾說過：「你的時間有限，不要浪費時間虛耗在別人的生命中。」朋友甲喜歡飲酒，朋友乙想吃火鍋，朋友丙習慣打冷，他們每星期才出來一次，你為了討好朋友，次次奉陪，結果變成酒鬼。

真朋友不會為了你少吃一餐飯就絕交；他們跑一個又一個機場，亦未必成為朋友眼中的旅遊KOL。人生最難的是做自己、了解自己。沒有人可以決定你是一個怎麼樣的人，只有你自己知道自己可以把時間用來做甚麼、達成甚麼。

3年疫情，人人期盼獲得自由。自由總是有代價的：每天拼命往外跑，朝向天空，像候鳥一樣穿州過省。這到底是否一種滿足？自由和不自由的分別，是選擇權的存在。有選擇，才能活出自己。你想要的成功，不應該只是外在成功；成功，是內在自我滿足。如果太在意別人的看法，不但增加精神壓力，而且因忙碌應酬而身心疲憊，何以能享受滿足？

有時候，自由就是最大的枷鎖。有形的外在，成為我們最大的牢籠，即使不停地跳出自己的小籠子，精神亦未必逍遙。然而，現實與自由並不矛盾，它只是在考驗我們的內心。不妨問問自己：真正想要的是甚麼？是否忠於自己內心，去過自己真正想要的生活？

來者不拒，只會令自己身體太累。當你勇於做自己、傾聽自己內心的聲音，就會讓自己活得更好、更自在。

報復式社交，不會令人心靈富足；簡單旅行簡單生活，才是一種幸福。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣