【人善被人欺】的士司機好心助殘障女開門下車　女乘客被拍到1個行為惹公憤

▲ 的士司機好心幫助殘障女開門下車，竟然……真係人善被人欺。

的士司機真係見盡人性醜惡！台灣有網民在社交平台群組發布了一段「車cam（行車紀錄儀）」影片，從影片清楚見到台灣一名的士司機，因好心見到殘障女乘客行動不便，便替她開車門，豈料女乘客趁對方離開駕駛座位時，在電光火石之間竟然乘虛而入偷竊！女乘客的惡行遭網民狂插，直斥：「活該行動不便，根本就是報應！」

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有網民日前在facebook的「爆料公社公開版」發布一段26秒的「車cam」影片，並寫道，「高雄司機們請注意，因她行動不便，需要協助幫忙下車，當司機下車時偷竊」。

從樓主上載的影片可見，的士後座有一位身穿牛仔褸、戴眼鏡的長髮女乘客正等候下車，的哥好心見到殘障女乘客行動不便，於是從司機位下車，在他走到後座車門那幾秒間，女乘客竟俯身向前，敏捷地伸手到司機位旁位置，偷取了一些東西握在手中，接着迅速放入自己手袋內，當司機替她開了車門後，她便若無其事地慢慢下車。

樓主公開影片後，大批網民紛紛替的士司機抱不平，直斥女乘客行為卑劣，「身殘心也殘，可憐之人必有可悲之處不是沒道理」、「活該行動不便，根本就是報應」、「行動不便是不是裝的？偷的手速很快啊！是不是慣犯」、「真的很糟糕，用這種手段偷竊」、「天殘腳 練無影手」。

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責任編輯︰王明芳