【太子道東的士劫案】警方昨觀塘拘捕44歲無業男子　相信因財政壓力犯案

▲ 九龍城警區刑事部督察陳智超。（警方直播）

上周五（24日），1名男子於太子道東以刀指嚇1名的士司機，並要求索取港幣1千元。警方於該凌晨接報案件，經調查後，昨日（3月31日）在拘捕44歲無業男子，相信疑犯因財政壓力犯案。

九龍城警區刑事部督察陳智超指，案件發生於上周五凌晨2時半，1名男子於觀塘登上的士，前往旺角，當的士駛至太子道東準備上天橋時，男子突然取出1把逾1尺長的刀，指嚇61歲姓李的士司機，要求索取港幣1千元。涉事司機受驚後急停，而尾隨的士因收掣不及撞上前車，45歲姓胡後車司機上前了解情況時，目擊男子用刀威嚇涉事司機，隨即報警，男子見事敗立即下車，往九龍寨城公園方往逃去。

事件中，涉事司機並無財物損失，惟手部有約2厘米長的刀傷，事後被送往醫院治理。警方翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定男疑犯，在他位於觀塘的寓所外將其拘捕，並於單位內檢取他犯案時身穿的衣物。疑犯現正被警方拘留調查，暫無證據顯示與其他案件有關。

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記者：梁凱婷