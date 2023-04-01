【AV女優】絵麗奈被影迷嫌身材略肥　素海霖開Live回應：鍾意依家嘅自己

香港人素海霖（Erena）以絵麗奈（繪麗奈）之名於日本出道的AV作網絡版在昨日（3月31日）面世，引來不少網民熱烈討論，成一時熱話。

可是不少網民看過素海霖的「愛情動作片」後有不少意見，當中更取笑素海霖身形略胖，而她在昨晚亦大方在社交平台開Live即時回應網民。

【AV女優】素海霖親解公開素顏自拍原因 絵麗奈：識睇就知道我個鼻無整過

▲ 海霖開Live回應網民。

不會刻意減肥

對於網民指素海霖要減肥，甚至有網民直指要，高163cm、體重逾50Kg的她坦白回應怕減15磅會導致上圍也「縮水」，因此覺得：「不如做返自己，因為無可能迎合晒所有人，同埋我鍾意依家嘅自己，覺得開心，同埋我無可能唔食嘢。」

她坦承自己「肥底」，就算減磅也不及別人瘦底：「覺得個人要開心先做到好多嘢，身心健康要行先，唔可以一味去附和人哋。」不過她表示現在每日在也有跳繩，但只是為健康而不是減肥，並同時強調：「我鍾意而家嘅自己。」

可以考慮整容

至於被問會否去整容，素海霖也十分坦白說：「自己暫時就唔想，但日本公司需要嘅話我都會考慮吓。」

當被問與男友及AV男優親熱的分別時，素海霖回應男友較了解另一半需求，男優就較有技術卻無感情，故此其實拍攝的過程未必感到舒服。

想突破自己

至於被問會否憂心拍過AV將來難找另一半？素海霖直言：「當然會擔心，但冇得擔心咁多嘢，你得到啲嘢就一定要犧牲一啲嘢。」

而素海霖重申，自己拍AV目的稱：「因為想成為有影響嘅女性，想突破自己。」

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