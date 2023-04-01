【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV

▲ 譚旻萱參演陳慧琳新歌《風眼》MV。

陳慧琳（Kelly）推出全新廣東單曲《風眼》，以颱風喻愛情，關係中的掙扎、矛盾如強氣流衝擊著我們的心靈；只有站在風眼位置暫時抽離，好好整理自己才能迎接將來。

在《風眼》MV由Kelly擔任女主角，並由譚旻萱（Mandy Tam）及莫竣名飾演年輕版的自己與戀人。

▲ 《風眼》MV

兩小無猜

故事講述二人兩小無猜於求學時期相戀，男生（莫竣名飾）充滿藝術天份，女生（譚旻萱飾）默默在旁支持更為對方買下昂貴畫具，希望對方能夠繼續追夢。

及後男方赴日本深造，二人靠書信與長途電話聯繫，可惜一天女方收到寫上「Forget Me」（忘掉我）的明信片，從此天各一方。

二人斷聯多年，長大後Kelly成為了畫廊主理人，從一幅名為《風眼》得知男方成為了蜚聲國際的畫家。

陳慧琳無懼濕身

Kelly一直收藏著當年贈予對方的畫具，當中更有二人年輕時的合照，翻看往昔的感情遺物，霎時湧現種種回憶片段，心裡仍未放下這段無疾而終的愛情。

《風眼》MV為配合主題有不同狂風暴雨的場面，Kelly非常專業無懼濕身拍攝。

期待新歌面世

原來MV中名為「風眼」的畫作是精心安排，貫穿整個故事，Kelly說：「MV中的我年輕時拍過一張照片，然後他用這張照片畫了一幅畫叫『風眼』，是非常抽象。」

此外，Kelly亦非常期待今次新歌面世，她說：「很多年沒有推出新歌，自己都非常期待，這首歌在疫情前已經收到，但因為疫情未能錄音，自己經常聽這個demo，越聽越喜歡，整天想著何時能夠錄音，幾年後終於錄到，對這首歌特別有感覺！」

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