【代客祭祖】港媽代客祭祖拜山燒衣包 墳前創商機收費200元起

▲ 陳麗珠（徐太）原本是個膽小的人，最怕到墳場及殯儀館，但創立安然傳承後，便保持一顆助人之心，膽子也變得大了，現在經常要獨自到墳場工作。

香港有各行各業，大家有沒有聽過一個名為「祭祖師」的工作，是專為後人祭祖拜山及燒衣包。「祭祖師的名字是由我起的，他們熟悉中國祭祖程序及儀式，為未能親身拜祭先人的後人提供祭祖服務。」安然傳承創辦人陳麗珠（徐太）說。

公司開業接近兩年，服務的收費由200多元至過千元不等，生意一直穩步發展，今年清明節亦錄得不錯的生意額。在墳前打出商機的背後，其實徐太一直保持初心，希望弘揚孝道。

中國祭祀傳統歷史源遠流長，透過祭祖表達感恩之情，故敬奉先人不單是傳統習俗，也表示後人對長輩的孝心，並可獲祖先保佑，平安順利。

徐太一直是位幸福師奶，全職照顧8歲女兒，閒時又跟閨密High Tea及行街，生活無憂，從沒有創業之心。「兩年前的清明節我跟丈夫拜山，沿途發現好多墓碑很殘舊、滿布塵埃、雜草叢生，像多年沒有後人拜祭，心裏感到不舒服。」

此情此景，回到家仍未能忘懷，跟好友談起這件事，她傳給徐太一個信息。「她給我一篇報道，在疫情初期，有一間由幾個年輕人開辦的代客拜山公司（現已結業），我覺得好有意義，便決定跟好友開辦一間祭祖公司。」徐太在2021年7月開設安然傳承，提供代祭祖先、陪拜及代燒衣包服務。

以外行人身份入行，既非佛教或道教徒，徐太當然明白不能貿貿然入行。「墳場或龕位是嚴肅及莊嚴地方，要有基本的尊重，拜祭亦要跟足程序。」她便向不同派別的師傅及寺廟的廟祝學習，了解每項儀式及細節。

中國人有不同的祭祀方法，正所謂各處鄉村各處例，好似潮州人或東北人已有不同習俗，故必須要詳細理解。但始終做法不同，故此我們會把它們整合成一個全面的拜祭方法。

徐太亦花上很長的時間，認識不同類型的祭品。「就是溪錢及金銀也有不同種類，如玉扣錢及手摺玉扣金銀等，其他還有往生錢、冥錢、元寶、祖先衣及福鞋等，全部我們都要認識。」安然傳承現有4位祭祖師，都是受過訓練及了解拜祭程序的專業人士。

服務由二百多元起

公司的祭祖、代祭及代燒衣包服務，價錢最平的燒衣包由二百多元起、代祭為八百多元起、陪拜就要過千元。「代祭服務是代後人祭祖，我們須向後人了解先人的信仰，因如果是佛教，便不能有豬牛雞，若果後人不清楚，我會提議用齋菜。」代祭的客人大多數都已移民，又或是因不同原因如宗教信仰，而未能親自拜祭先人，便請祭祖師代勞。

另一項陪拜服務，祭祖師會擔當陪伴角色。「很多年輕人都缺乏祭祖知識，不知從可入手，我們會從旁指導拜祭程序，讓他們了解這個傳統習俗，日後可以自行祭祀。」這行業有淡季及旺季之分，清明及重陽是旺季，去年清明節前後半個月全滿，並以代燒衣包的服務最多人客選擇。

雖然徐太貴為老闆娘，但同時也是祭祖師，須走在最前綫工作，期間遇過不少難忘事。「我們有售賣祭品套餐，入面會有別墅及汽車等，當時有位後人話先人不識揸車，故要求不要車輛，我們當然會順應客人要求。另有一些後人搵我們代燒衣包，會額外加入自己親手摺製的金銀，希望盡點心意，我們也樂見後人願意參與其中。」

在烈日當空下工作

創業接近兩年，徐太說生意一直不俗，更因擴充要細舖搬大舖，由開業時100呎的面積增至現在過千呎的寫字樓。她自言祭祖拜山服務絕對有市場，近年坊間陸續有同類型的公司出現，徐太笑言因做得好才會有人抄襲，故此並不介意。

因公司不斷發展，徐太說須招募祭祖師，究竟需要甚麼條件呢？「首先要不怕曬，因經常要在烈日當空下進行拜祭，並需要攞很多祭品，如雞豬魚、酒、水果及衣包等，需要很大的體力，要刻苦耐勞。」

縱使工作辛苦，徐太卻認為值得。「中國人傳統祭祖歷史悠長，後人在大時大節拜祭祖先，對先人懂得感恩，這是孝道的展現方法，後人亦會明白孝順在世長輩及父母的重要性。古時皇帝會祭祖，中國人亦有興建祠堂，都是對家族祖先長輩的懷緬和尊敬，這個傳統文化需要流傳下去。」

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責任編輯：招美寶