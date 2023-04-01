【香港小姐】陳若思懷疑捱夜影響發育　Amber由宅男女神成J2女神【多圖】

今晚（4月1日）J2（82台）9點半播出《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、布樂文（JB）、胡美貽（Nicole）、陳若思（Amber）主持。今集嘉賓請來名模兼「辣媽」周汶錡（Kathy）。

有名模Kathy在場，Amber在牌局進行時問對方有關模特兒的身高要求，Kathy回答︰「門檻高度係173、174（cm）（約5呎8吋），不過而家唔使。」Amber回應稱︰「我嘅年代興𡃁模多啲，所以門檻係低啲㗎，166（cm）都可以，都係模特兒吖。」

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▲ 《鋪鋪Poker》

Amber自爆被「剪脷」

此外，Amber又自爆，出世時醫生聽到她的喊聲有異，被「剪脷」的經過，她還樂意展示自己的短脷。

不過她的說法被師兄質疑，師兄說︰「唔係剪條脷呀，剪條筋。剪脷咪變條蛇？剪臍帶就聽過。」引到在場各人大笑。

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懷疑捱夜影響發育

Amber接受訪問時講到《鋪鋪Poker》播完，感非常不捨︰「因為我好似仲未贏過。」

同時透露當model的念頭始於小學，而且現在細細粒的她，當時在小學竟是全班最高，足足有156cm（約5呎1吋），因此家人認定她是當model的材料︰「喺13歲之前一路都係全班最高，所以嗰時屋企人都叫我去做model 㗎，但係之後就到而家都冇點高過。」

原來陳爸爸非常高大，足有186cm（約6呎1吋）身高，但Amber卻未有遺傳得到，她左思右想可能與發育時期常捱夜有關︰「成日通宵睇電視、煲劇、睇小說。」

雖然當不成model，不過Amber在TVB發展不俗，甚受重用。原名陳紫瑩的Amber於2020年以別名陳煦凝參加《香港小姐競選》並入圍最後十強。

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早受宅男注意

之後順理成章加入TVB，於2021年初起成為《Think Big 天地》、《Hands Up》兒童節目主持，至8月初離開節目。

之後她有拍劇集，但更多是在J2主持節目，包括《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》，當中《港女野人》最受歡迎，獲觀眾愛戴逐漸入屋，成J2台柱之一。

不過未選港姐入TVB前，Amber已獲宅男注意。在2018年的動漫節，當時她與保錡前女友賴嘉賢（Carrie）同為PlayStation擔當模特兒，之後也拍下一些Cosplay、性感泳照。於2019年，更參與拍由司徒夾帶主理的寫真集《私圖》（第二冊）。

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行健康性感路線

選港姐入TVB後一段日子後，她於在2021年10月在IG宣布改名陳若思，Amber寫道：「靜靜雞話俾大家聽 我改咗個名 叫陳若思 大家以後可以叫我做思思 多多指教」。

另外，Amber已在IG刪去以前性感照與Cosplay相片，不過平時仍不時更新IＧ，大派福利，只是現在改以可愛、甜美風格為主，但也輕露纖腰、事業線，只不如以往般「搏到盡」，但也盡量滿足粉絲，十分識做。

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