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【返老還童】45歲億萬富豪年花1560萬　逆轉生理年齡重回18歲過程大公開

健康 13:37 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

億萬富豪年花1560萬，逆轉生理年齡從45歲重回18歲。

不少人都渴望健康長壽，美國一名富豪不但追求凍齡，還希望逆轉衰老，不惜一年花費200萬美元（約1,560萬港元）聘請一支醫學團隊，度身訂造抗衰老療程，希望讓生理年齡重回18歲。

綜合外媒報道，現年45歲的軟件企業富商約翰遜（Bryan Johnson），是網上支付公司「Braintree」的創辦人，2013年，他以8億美元將公司售予eBay，走上致富之路。不過長時間的高壓工作，令他的身體狀況變差，更一度產生自殺念頭。

自此，約翰遜開始關注健康，他聘請30多名醫生和專家，展開一項名為「藍圖計劃」（Project Blueprint）的項目，希望逆轉身體各個器官的生理年齡。

我希望讓自己的大腦、心臟、肺、腎臟、皮膚、頭髮、陰莖等器官，回到18歲時的狀態。

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醫療團隊會監察並分析約翰遜身體器官的數據，度身訂造飲身和健身方案。約翰遜每天早上5點起床後，要服用20多種補充劑，包括茄紅素、薑黃、鋅及小劑量鋰。由於他是素食主義者，只會進食由蔬菜和杏仁打碎的糊狀物，且絕不進食加工食品，確保每日攝取不多於1,977卡路里。

運動方面，他每天會健身1小時，每周進行3次高強度鍛煉，體脂維持在5至6%之間。而每晚入睡前2小時，他都會配戴特製眼鏡，以阻擋藍光。另外，他亦會每月做血液檢查、磁力共振和結腸鏡檢查。

據約翰遜的醫療團隊表示，他現時的心臟和皮膚生理年齡，分別為37歲和28歲，而肺活量相等於18歲少年。約翰遜自2021年開始努力抗衰老，聲稱目前已逆轉生理年齡約5.1歲。他表示，計劃看似很極端，但他只想證明衰老並非無可逆轉。

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責任編輯：羅嘉欣

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