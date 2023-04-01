【虐兒媽媽】5歲男童被媽媽虐待致雙腿截肢　爸爸報警大義滅親：希望能保住眼睛

▲ 5歲男童慘遭生母虐待，搞到雙腿截肢、視力模糊。

常言道：「虎毒不吃兒！」，江蘇南通一名5歲男童被母親虐待導致雙腿截肢，還被生母用冷水浸腳、熱水燙頭等，行為兇殘。醫院的診斷證明顯示，被虐男童小宣（化名）因雙足壞疽，在2月1日進行了雙側小腿截斷手術，爸爸得悉兒子遭虐待決定報警，更心痛說：「腿沒保住，希望能保住眼睛！」。

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綜合內媒報道，5歲的小宣居住在江蘇南通平潮鎮，爸爸門先生長期在安徽打工，每個月會給家裡寄生活費，雖然平時會和妻子及孩子通話，但並不知道兒子一直受母親虐待。

他指，今年1月2日接獲太太的電話，稱孩子病倒了雙腿不能行走，他趕回家發現，兒子雙腳紅腫，第一節腳趾甚至已經呈黑色，立即將他帶往醫院求醫，診斷證明顯示，小宣因「雙足壞疽」在2月1日進行了雙側小腿截斷手術。

此外，小宣還被診斷為多器官功能損害、重度營養不良伴消瘦、創傷性蛛網膜下腔出血等。

孩子告知媽媽對他不好，讓他站在冷水裡，還用熱水燙他，也不給他吃東西，因此懷疑妻子虐待孩子，於是決定報警。

當地記者在3月31日致電門先生了解孩子的治療情況，他表示，孩子前段時間在上海一家醫院做了腦部引流手術，３月30日剛剛出院返回南通。

據《南方都市報》報道，門先生的兒子被虐待後現在視力很差，或將很難恢復。而門先生向極目新聞記者表示，心痛兒子情況，更一定要想辦法醫好他的眼睛，

兒子的腿沒保住，但他一定要把兒子的眼睛治好，下週計劃先到上海復查眼睛，如果沒有更好的治療方案，他還要帶兒子去北京求醫。

據指去年學校發現孩子身上有傷，得知其母親存在欺負小孩的行為，平潮鎮婦女聯合會曾介入此事上門進行了交涉，當時小宣的生母曾承諾不再欺負孩子，目前小宣的生母已被警方批捕，政府正在募集資金，保證小孩的醫療費、義肢費和康復費。

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責任編輯︰王明芳