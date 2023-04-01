【受賄案】53歲前男警長收受50萬賄款助調查社團追債騷擾　判監1年半

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一名53歲前男警長涉收受親友50萬元賄款，以協助一名友人調查涉及遭三合會社團追債騷擾的案件，早前被裁定1項公職人員接受利益罪名成立，在區域法院被判監禁1年半，並需向政府全數復還賄款。

案發時，被告李鴻發為東區警區刑事調查隊警長，他於2019年2月透過親友認識一名商人黃君游，黃涉與三合會社團收數集團成員有財務糾紛，並遭懷疑追債騷擾，報警求助但未獲調查處理。

被告要求同袍將事件呈報有組織罪案及三合會調查科，並透過任職懲教署一級懲教助理的兄長，查核該三合會成員的服刑記錄，又要求隊員提供協助，找出對方住址，事後獲親友簽發一張50萬元的支票，作為協助黃君游查詢及調查的賄款。

區域法院暫委法官陳永豪判刑時指，被告身為警務人員而知法犯法，打擊市民對警隊的信心，雖然被告為市民及警隊服務多年，但判處即時監禁是唯一判刑選擇，並以監禁2年作為量刑起點。考慮被告過往良好品格及貢獻、近年經歷及身體問題，法庭酌情減刑半年，終判囚1年半。

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記者：梁凱婷