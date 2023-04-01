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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【隱形戰隊】劉佩玥為林子善「溫柔按摩」　劉穎鏇背心短裙做仙氣女神

娛樂 19:01 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月31日）飾演女女的林子善搶盡鏡頭外，劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）「雙劉」亦繼續出撃。

【隱形戰隊】林子善一場戲喊足成個鐘　愛妻暖爸：承擔家庭是我的責任

《隱形戰隊》

昨晚，劇中阿Moon向子善大玩「溫柔按摩」，至於繼續背心Look上陣的Tiffany則轉著短裙大玩「Pretty Woman」，令網民睇到心心眼兼留言直指「鏇鏇可以升呢做仙氣女神」。

此外，馬國明則再憑「逗趣食辣連環圖」贏得民心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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