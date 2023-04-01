【隱形戰隊】劉佩玥為林子善「溫柔按摩」　劉穎鏇背心短裙做仙氣女神

▲ 《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月31日）飾演女女的林子善搶盡鏡頭外，劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）「雙劉」亦繼續出撃。

【隱形戰隊】林子善一場戲喊足成個鐘 愛妻暖爸：承擔家庭是我的責任

▲ 《隱形戰隊》

昨晚，劇中阿Moon向子善大玩「溫柔按摩」，至於繼續背心Look上陣的Tiffany則轉著短裙大玩「Pretty Woman」，令網民睇到心心眼兼留言直指「鏇鏇可以升呢做仙氣女神」。

此外，馬國明則再憑「逗趣食辣連環圖」贏得民心。