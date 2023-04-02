【繼續寵愛張國榮】郭富城群星向哥哥致敬　唐唐留給摯愛的話：死而不亡者壽

▲ 群星參予。

張國榮離世20年，昨晚紅館舉行《繼續寵愛‧二十年音樂會》今晚舉行，郭富城壓軸現身唱〈Monica》，邀來多位歌手演出，包括古巨基、周慧敏、Gin Lee、鍾鎮濤、張智霖、袁詠儀、譚耀文、陳潔靈、林奕匡、Supper Moment、聲夢歌手鍾柔美、詹天文、黃洛妍等等。

郭富城壓軸現身，跳唱《Monica》及演繹《有誰有鳴》，他懷念當情出道曾為哥哥伴舞，讚對方是真正舞台王者。

▲ 郭富城壓軸。

昨晚多位哥哥生前好友擔任聲音導航，包括梁朝偉、吳君如、劉嘉玲、古天樂、許冠傑，哥哥摯愛唐鶴德並深情作結。

▲ 唐唐拍片答謝觀眾。

唐唐在片中講出：「古人有一句說話係咁樣講：死而不亡者壽。原來死亡並唔係一個終結。被遺忘嘅，先至係。」

他稱：

好幸運，哥哥喺佢呢20幾年嘅演藝生涯裡面，佢演過好多令人印象深刻嘅角色；唱過好多動人心弦嘅歌曲； 亦都留底咗好多姣、靚、型、串嘅舞台表演，呢啲都成為咗我哋嘅集體回憶。 更幸運嘅係，哥哥有一班一直以嚟都咁愛佢、咁錫佢、咁掛住佢嘅好朋友、哥迷同影迷。 我喺呢度代表哥哥衷心咁多謝大家。今日係一個特別嘅日子。 我哋就襯住今晚呢個機會，一齊回憶哥哥嘅過去、回憶佢嘅真、善、美，延續對哥哥嘅愛同思念。繼續寵愛，張國榮。

梁朝偉作開場及結尾旁白：「90年春，你同我第一次合作，你榮登影帝；94年秋，你教我將西瓜埋喺沙漠入面，你總係有無限嘅鬼主意；96年冬，你同我約定去Iguazu，最後只有一人赴約；01年夏，你親手頒獎畀我，我亦都有遵守我同你之間喺台上嘅約定。昔日嘅春夏秋冬、高低起跌都有你在場，今日讓我哋一同重新經歷你嘅春夏秋冬。」

「多謝你，陪伴我哋無數個春夏秋冬。因為你，四季變得彌足珍貴。」

古天樂旁白：「秋風帶走最好嘅一片葉，但留下我對你嘅思念。喺94年一個電台訪問，你我素未謀面，但你令全香港都知道我嘅名字，一句提攜，在我意義非凡。我知道你心中有未完嘅導演夢，但我想講，我人生嘅劇本因你一句說話從此改寫。多謝你，哥哥。多謝你，張導演。」