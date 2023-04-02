【仙氣女車長】新手媽媽忙湊B難應付輪班　80後城巴女車長辭職：多了家庭責任

▲ 80後城巴仙氣女車長劉家穎為照顧BB辭職。

有城巴「仙氣女車長」之稱的80後劉家穎在2017年4月加入城巴，當時成為佳話，更吸引不少巴士迷追車。劉家穎在2019年結婚，大獲祝福，婚後她繼續任職車長工作。昨日（1日），劉家穎宣布為專心照顧BB，辭去6年的巴士職場生涯，相當不捨。

80後港女劉家穎於2017年4月加入城巴，當時掀起靚女巴士車長的全城熱話，更有不少巴士迷追車，為一睹女車長及打卡影相。昨日（2日），劉家穎在facbook專頁發帖，宣布辭掉6年的城巴工作。她有逾4年未有更新專頁，對上一則帖文在2019年1月發佈，宣布踏入人生另一個階段，結婚成為幸福人妻。

▲ 80後城巴仙氣女車長宣布為照顧小朋友辭職。（facebook圖片）

辭職專心湊BB

她直言闊別數年終於再次同大家見面，不過，就是她巴士車長身份退下之時。原因是她榮升了新手媽媽，難成為雙職媽媽，想專心湊BB。

婚後的我，生了小baby。既要忙於照顧小孩，又須輪班工作，實在分身乏術，故沒有空閒的時間打理專頁，還請各位見諒，畢竟短時間內多了兩個身份，多了一份家庭責任！

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家穎過去受訪透露，原本從事飲食業，轉行當上女車長，因為真的很喜歡揸巴士，當時考車牌已滿3年，符合車長入職條件，所以想轉換新環境。她在最新帖文分享很喜歡此份工作。

當初一竅不通的我，抱著初生之犢不畏虎的態度，躋身巴士行業！短短六年巴士的生涯上，獲益良多，感受過種種甜酸苦辣、人情冷暖和經歷了不少古靈精怪稀奇事，擴大了我的視野。

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城巴仙氣女車長或回歸

她臨別在即，很不捨工作同事、巴士乘客、粉絲，笑言有種種經歷過的蝦碌事情，不會忘記。不過，相信家穎不會一直擔任全職媽媽，在帖文留有伏線表示會回歸職場，

I'll be back！See you soon⋯⋯一致服務全城！

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責任編輯︰王明芳