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【舊日的足跡】傳曾向劉德華掟煙灰缸　杜自持坦言向華仔做了一件事感歉疚

娛樂 10:39 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

著名音樂人杜自持近日接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，暢談與天王巨星的合作點滴，當中坦言要向劉德華道歉。

杜自持在80年代起活躍於本地樂壇，與不少巨星結緣，其中一位是張國榮（哥哥），他憶述︰「大約1984、1985年，黎小田找我幫忙為《全賴有你》編曲，那是我最早期的作品。當時我還未知哥哥是那麼紅，所以沒感到壓力。後來歌曲大受歡迎，電台也會提及我的名字，我很開心，好有滿足感！」

他指，張國榮很懂得關心別人，他在哥哥首次10場紅館演唱會任琴手，但因遲到，於總綵排時摸黑跑到樂隊位置，結果因看不到升降機降落而掉入7呎深的台下，膝蓋全碎裂，還差點送命。

杜自持續回憶稱︰「哥哥來探我，還送了一隻很好攬的大公仔給我。我與哥哥最後一次合作，是他出事前幾個月。我們一起錄製群星合唱的《同步過冬》，他負責領唱，我完全看不出他有情緒病問題，當時有說有笑輕鬆地完成錄音。現在回想，我依然猶有餘悸。」

對華仔感抱歉

談到好友劉德華，杜自持自爆多年前對他做了一件遺憾事。他與華仔由1992年至2000年合作搞錄音室及唱片公司，自己是股東之一，共監製了7張唱片。那時候，曾找他合作的歌手，如陳百強、林憶蓮、張國榮等，均沒有再找他。

對於只做一個人的唱片，他未感滿足，所以後來加入了另一家唱片公司，並與多位歌手合作，如巫啟賢、楊采妮、張智霖、林子祥、彭羚等。

杜自持後悔地表示：「我與另一家唱片公司正式簽約時，沒有知會華仔，他聽到之後有點不高興。華仔是一個很勤力的歌手，願意接受新嘗試。我們合作做生意，他對我十分信任，從來不會過問。這事之後，我們再沒有當面提及，我亦沒有解釋。」

杜自持與車淑梅。

澄清掟煙灰缸傳聞

因此他表示：「不過，我希望他聽到這訪問，想跟他說：『華仔，唔好意思，當初我入EMI冇同你提過，係我唔啱！』有一次我和他在飛機上閒談，他問及我的未來計劃，當時我已想跟他說，但不知為何，怎也無法開口，所以，Sorry沒有向他坦白，說到底也是我的錯。我跟他說，他何時需要我，我也會第一時間幫他。」

有傳聞指杜自持曾向劉德華掟煙灰缸，杜自持澄清從未發生過這件事︰「相信他是複述我提過關於我爸爸因看到樂師做得不好，而向對方飛擲煙灰缸之事。我爸爸吸煙，我沒有，何來煙灰缸？可能他說的是我爸爸，並不是我。」

至於對合作無間的張學友，杜自持憶述最難忘是10多年前的《張學友1/2世紀世界巡迴演唱會》︰「當時的重型裝置有20噸，在我們樂隊頭頂上不停來回搖盪，看上去危險萬分，我們全部人都感到害怕。」

當時第一場演唱會在上海舉行，他說：「我們每人戴上頭盔去視察場地，但學友卻不擔心。結果我們非常順利地完成了146場。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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