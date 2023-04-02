  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 11:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網戀騙案】男子網戀4年被騙91萬　報警見「美女」真面目超崩潰

健康 11:21 2023/04/02

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男子網戀4年被騙91萬，報警見「美女」真面目超崩潰。

騙徒手法層出不窮！內地傳媒近日報導一宗騙案，湖北武漢一名男子與一名長相清秀的女子網戀4年，期間被騙取80萬人民幣（約91萬港元），男子報案後才見到女子的真面目，令他大受衝擊。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

綜合內地傳媒報道，武漢一名男子「小董」在2018年透過社交軟件結識女子「小倩」，其後二人發展成戀人。惟在交往的4年間，小倩多次以父親生病、裝修家居等理由，向小董借錢，每次金額約6至20萬人民幣（約6.8萬至22萬港元）。

小董憶述，在交往期間，多次邀請小倩外出見面，但對方一直以不同理由推搪，最後更提出分手。而小董被單方面分手後，無法聯絡小倩，並發現小倩仍使用他的信用卡，花費數十萬元購買各種奢侈品，於是選擇報警。

照片與本人相差甚遠。（微博圖片）

經警方調查後發現，小倩本名姓何，本人的樣貌和在交友網站使用的照片相差甚遠，而除了小董外，她同時與多名男子保持網戀關係。目前小倩已被警方拘捕，將接受進一步調查。

案件曝光後，引起網民熱議，不少人笑言，「至少是個女的」、「網聊你永遠不知道對方是啥樣」，亦有人直指男子「人傻錢多」、「給一次錢以後不見面就應該發現問題啊」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【網戀騙案】台中年男網戀「香港美女」半年　匯款救患癌未來外母遭銀行職員識破
12:40 2023/03/22
【網戀騙案】台中年男網戀「香港美女」半年　匯款救患癌未來外母遭銀行職員識破
【口罩女神】網戀大眼美女一年從未見真身　除口罩露出「廬山真面目」宅男崩潰
16:19 2021/03/23
【口罩女神】網戀大眼美女一年從未見真身　除口罩露出「廬山真面目」宅男崩潰
【減肥大作戰】280磅女生靠P圖網戀識男友　為約會狂減150磅變型格美女
11:54 2022/07/07
【減肥大作戰】280磅女生靠P圖網戀識男友　為約會狂減150磅變型格美女

你可能感興趣

【網戀騙案】台中年男網戀「香港美女」半年　匯款救患癌未來外母遭銀行職員識破
12:40 2023/03/22
【網戀騙案】台中年男網戀「香港美女」半年　匯款救患癌未來外母遭銀行職員識破
【口罩女神】網戀大眼美女一年從未見真身　除口罩露出「廬山真面目」宅男崩潰
16:19 2021/03/23
【口罩女神】網戀大眼美女一年從未見真身　除口罩露出「廬山真面目」宅男崩潰
【減肥大作戰】280磅女生靠P圖網戀識男友　為約會狂減150磅變型格美女
11:54 2022/07/07
【減肥大作戰】280磅女生靠P圖網戀識男友　為約會狂減150磅變型格美女
網絡熱話 罪案 分手 信用卡 武漢

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
10:25 2023/04/01
劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
【北上消費】港媽深圳剪頭髮被劏488元僅剪髮尾　髮型師︰剪髮頂另收1288元
19:31 2023/03/31
【北上消費】港媽深圳剪頭髮被劏488元僅剪髮尾　髮型師︰剪髮頂另收1288元