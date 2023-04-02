【網戀騙案】男子網戀4年被騙91萬　報警見「美女」真面目超崩潰

▲ 男子網戀4年被騙91萬，報警見「美女」真面目超崩潰。

騙徒手法層出不窮！內地傳媒近日報導一宗騙案，湖北武漢一名男子與一名長相清秀的女子網戀4年，期間被騙取80萬人民幣（約91萬港元），男子報案後才見到女子的真面目，令他大受衝擊。

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綜合內地傳媒報道，武漢一名男子「小董」在2018年透過社交軟件結識女子「小倩」，其後二人發展成戀人。惟在交往的4年間，小倩多次以父親生病、裝修家居等理由，向小董借錢，每次金額約6至20萬人民幣（約6.8萬至22萬港元）。

小董憶述，在交往期間，多次邀請小倩外出見面，但對方一直以不同理由推搪，最後更提出分手。而小董被單方面分手後，無法聯絡小倩，並發現小倩仍使用他的信用卡，花費數十萬元購買各種奢侈品，於是選擇報警。

▲ 照片與本人相差甚遠。（微博圖片）

經警方調查後發現，小倩本名姓何，本人的樣貌和在交友網站使用的照片相差甚遠，而除了小董外，她同時與多名男子保持網戀關係。目前小倩已被警方拘捕，將接受進一步調查。

案件曝光後，引起網民熱議，不少人笑言，「至少是個女的」、「網聊你永遠不知道對方是啥樣」，亦有人直指男子「人傻錢多」、「給一次錢以後不見面就應該發現問題啊」。

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責任編輯：羅嘉欣