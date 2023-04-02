  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視大戰】《多功能老婆》楊千嬅周柏豪再續前緣　傳林泳淘夥林希靈為HOY TV拍新節目

娛樂 12:03 2023/04/02

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

傳楊千嬅和周柏豪將於HOY TV再續前緣。

由楊千嬅與周柏豪主演的TVB劇集《多功能老婆》曾吸引不少觀眾收看，有傳楊千嬅和周柏豪將於HOY TV再續前緣，為觀眾送上驚喜。

曾打造《多功能老婆》的前TVB高層杜之克將出任有線寬頻行政總裁，為HOY TV製作更多港劇，而另一高層余詠珊則於綜藝節目上發力，有指兩位前東張女神林泳淘與林希靈將合體拍攝全新節目《東呃西騙》，掀起新一輪的電視大戰。

【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人

    點擊圖片放大
    +12
    +11

杜之克已離開ViuTV

曾任職TVB副總經理（劇戲製作及節目）的杜之克之前轉投ViuTV旗下OTT平台（「黃Viu」Viu Original）出任首席原創內容總監，有指他已離職並將於5月取代黃思源出任有線寬頻行政總裁。

杜之克新官上任將為電視界帶來新景象，有指其《多功能老婆》的班底會隨他「過檔」HOY TV，有意邀楊千嬅與周柏豪再度合作拍攝新劇。正於內地工作的周柏豪透過經理人回應：「暫時未收到拍劇邀請，任何前輩或單位找我演出都無任歡迎。」

《多功能老婆》

【鋪鋪Poker】與郭偉亮+劉浩龍互爆秘密　楊千嬅透露囝囝愛《聲夢2》想當歌手

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

兩大東張女神合體

此外，主力負責綜藝節目的余詠珊計劃再創作資訊性娛樂節目，有傳她找來前東張女神林泳淘與林希靈一同拍攝《東呃西騙》，聯同「Ben Sir」歐陽偉豪及「七師傅」七仙羽為觀眾送上新節目。

Ben Sir受訪時承認自去年10月開始為新節目作準備，除了擔任主持外亦會演繹騙徒或受害人，加強說服力。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【楊千嬅演唱會】被傳入座率不足要派飛 　千嬅首度親以13個字回應
10:28 2022/12/19
【楊千嬅演唱會】被傳入座率不足要派飛 　千嬅首度親以13個字回應
【鋪鋪Poker】楊千嬅爆兒子最叻扮傻　囝囝聽媽媽舊歌學中文
18:40 2023/02/18
【鋪鋪Poker】楊千嬅爆兒子最叻扮傻　囝囝聽媽媽舊歌學中文
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人
14:09 2023/03/12
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人

你可能感興趣

【楊千嬅演唱會】被傳入座率不足要派飛 　千嬅首度親以13個字回應
10:28 2022/12/19
【楊千嬅演唱會】被傳入座率不足要派飛 　千嬅首度親以13個字回應
【鋪鋪Poker】楊千嬅爆兒子最叻扮傻　囝囝聽媽媽舊歌學中文
18:40 2023/02/18
【鋪鋪Poker】楊千嬅爆兒子最叻扮傻　囝囝聽媽媽舊歌學中文
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人
14:09 2023/03/12
【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人
楊千嬅 周柏豪 林希靈 林泳淘 娛樂人物職業 演員 多功能老婆 香港開電視 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【北上消費】港媽深圳剪頭髮被劏488元僅剪髮尾　髮型師︰剪髮頂另收1288元
19:31 2023/03/31
【北上消費】港媽深圳剪頭髮被劏488元僅剪髮尾　髮型師︰剪髮頂另收1288元
【BB改名】爸姓「李」媽姓「拜」生下5胞胎 爺爺用複姓按次序改名令人叫絕
13:06 2023/04/01
【BB改名】爸姓「李」媽姓「拜」生下5胞胎 爺爺用複姓按次序改名令人叫絕