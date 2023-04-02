【電視大戰】《多功能老婆》楊千嬅周柏豪再續前緣　傳林泳淘夥林希靈為HOY TV拍新節目

▲ 傳楊千嬅和周柏豪將於HOY TV再續前緣。

由楊千嬅與周柏豪主演的TVB劇集《多功能老婆》曾吸引不少觀眾收看，有傳楊千嬅和周柏豪將於HOY TV再續前緣，為觀眾送上驚喜。

曾打造《多功能老婆》的前TVB高層杜之克將出任有線寬頻行政總裁，為HOY TV製作更多港劇，而另一高層余詠珊則於綜藝節目上發力，有指兩位前東張女神林泳淘與林希靈將合體拍攝全新節目《東呃西騙》，掀起新一輪的電視大戰。

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杜之克已離開ViuTV

曾任職TVB副總經理（劇戲製作及節目）的杜之克之前轉投ViuTV旗下OTT平台（「黃Viu」Viu Original）出任首席原創內容總監，有指他已離職並將於5月取代黃思源出任有線寬頻行政總裁。

杜之克新官上任將為電視界帶來新景象，有指其《多功能老婆》的班底會隨他「過檔」HOY TV，有意邀楊千嬅與周柏豪再度合作拍攝新劇。正於內地工作的周柏豪透過經理人回應：「暫時未收到拍劇邀請，任何前輩或單位找我演出都無任歡迎。」

▲ 《多功能老婆》

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兩大東張女神合體

此外，主力負責綜藝節目的余詠珊計劃再創作資訊性娛樂節目，有傳她找來前東張女神林泳淘與林希靈一同拍攝《東呃西騙》，聯同「Ben Sir」歐陽偉豪及「七師傅」七仙羽為觀眾送上新節目。

Ben Sir受訪時承認自去年10月開始為新節目作準備，除了擔任主持外亦會演繹騙徒或受害人，加強說服力。

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