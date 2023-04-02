【80後女車長】城巴仙氣女車長劉家穎辭職　FB發文：I'll be back

▲ 80後城巴「仙氣女車長」劉家穎。（Facebook 家穎的巴士生涯）

80後城巴「仙氣女車長」劉家穎自2017年成為城巴車長後，一直受到巴士迷的歡迎。不過她在昨日（1日）深夜發文，指將卸下巴士車長工作，並表示「I'll be back！See you soon...」。

劉家穎稱，短短六年巴士的生涯獲益良多，感受過種種甜酸苦辣、人情冷暖，亦經歷不少古靈精怪稀奇事，擴大她的視野。她表示，臨別在即，萬般不捨平日一起努力工作的伙伴、熟客濃厚的人情味、種種經歷過的「蝦碌」事情，「此刻萬般滋味在心頭，往事歷歷在目」。

她又指，婚後既要忙於照顧小孩，又須輪班工作，實在分身乏術，故沒有空閒的時間打理專頁，亦衷心感謝各位多年來一直支持過和鼓勵她的朋友、同事、粉絲、乘客們，成就了《家穎的巴士生涯》，沿途經過的路途上，每個發生在巴士上的故事都令她有所成長，增廣見聞。

劉家穎最後又感謝《城巴》公司曾給予她的工作機會，又表示：「I'll be back！See you soon...」但就未有進一步解釋。

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記者：黃穎津