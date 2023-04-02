【龍馬精神】成龍為離開荷里活感自豪　以過來人身份建議演員留中國發展

▲ 武打巨星成龍（Jackie）為離開荷里活感到自豪。

武打巨星成龍（Jackie）主演的電影《龍馬精神》即將上映，他最近於北京首映禮上有感而發，建議演員留在國內發展，並為自己離開荷里活感到自豪。

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▲ （《龍馬精神》劇照）

成龍拒用替身

電影《龍馬精神》在北京舉行首映，戲中不乏危險動作，拒絕使用替身的成龍每次都親身上陣，並謂：「我能做的還是自己做。」

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▲ （《龍馬精神》劇照）

成龍離開荷里活

曾遠赴荷里活外闖的他坦言接受不到外國人的審美觀，毅然離開且回國發展，並為自己所作的決定感到自豪。

他說：「我到那邊沒人說我這場打得好，我那些打都沒人注重，我就放棄了荷里活。到今天來講我很自豪，就是不是我要去荷里活，是荷里活要我。」

▲ （《龍馬精神》劇照）

成龍建議留中國發展

成龍又以過來人身份向其他演員提供建議：「好好在國內發展，你到了那邊只是做一個小角色。人家不會為了你去寫劇本，留在國內發展就好。你成功了，自然人家會來找你。所以以中國市場為中心，有能力了再闖到外國。」

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