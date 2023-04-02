【緊張媽媽】3個月大B女指甲剪傷兼打針　女星斥醫護粗魯被醫生反擊：不是賣愛心

▲ 台灣女星帶3個月大B睇醫生兼打針，斥責醫護粗魯。

新手媽媽難免很緊張BB，有台星近日帶約3個月大BB看醫生兼打疫苗，事後在網上發帖怒轟醫護粗魯沒愛心，做事是是旦旦。有關帖文被其他兒科醫生轉載，為醫護人員抱不平，解釋情況因由，同時指該診所的醫護其實是好心為BB做多了。

綜合台灣媒體報道，34歲女星蔡允潔去年12月底生下女兒「小福星」，現時女兒3個多月大。上星期三（3月29日），蔡允潔在網上發帖指，她和老公外出，由她的爸爸照顧B女，外公不小心剪傷了3個月大孫女指甲。媽媽帶B女看醫生，順道注射兒童疫苗。

斥醫護粗魯對待3個月大B女

蔡允潔不滿醫護人員的態度，直言到了診所瞬間變得很生氣，提及是彰化二林的某小兒科診所，雖然未有公開診所名，但帖文是在公審，指當時明明診所沒有甚麼人來看醫生，但櫃檯沒有見到護士。到醫生診治女兒被剪傷的剪甲，醫生開了藥，而護士未有幫手即時處理傷口，

診所說不幫小福星擦藥，也不幫忙清理傷口！開了藥膏叫我們自己回家處理。

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看手指傷口之外，同時有打疫苗，蔡允潔有感醫護不細心、是是旦旦，心痛女兒。

比打在大人身上還粗魯！！真的一點同理心都沒有，啪啪兩下，連讓孩子缓缓的時間都沒有。

身為媽媽，她相信任何一個媽媽遇到這樣的醫生診所都會生氣，怒轟「如果沒有愛心，為什麼要開小兒科診所？」

兒科醫生為同行發聲反擊

上星期五（3月31日），台灣謝宗學醫生在facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」就截圖轉發蔡允潔的帖文，回應有關事件，難理解弄傷BB的是外公，而幫孩子打疫苗和開藥膏處理傷口的是醫生，結果醫護換來沒同理心和沒愛心的罵名。謝醫生為同行醫護發聲：

開小兒科診所是兒科醫師秉持「專業」照護兒童，並不是在販賣愛心。基本上，一般小兒科診所屬於兒童內科診所，通常不太處理外傷病人。

1歲以下BB打針要快狠準

此外，謝醫生指出事件中的醫護其實做多了，因為依照規定，接種疫苗時是不能夠做其他醫療處置或開藥，該診所的兒科醫生是冒著被處罰的風險，開藥膏幫忙處理傷口，結果多付出的善意反而換來罵名。

醫生又解釋打疫苗的情況，對於少於1歲的嬰兒接種疫苗，最好的作法是快狠準，才能減少孩子在醫療院所恐懼的時間，真正幫孩子減少接種疫苗時造成的不適。

謝醫生為同行前輩發聲，是希望家長們了解兒科醫療真實現況，用理性的觀點看待醫療行為，而不是單方面濫情控訴。

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責任編輯︰王明芳